Affondamento del Le Pelican alla Tre Golfi. Cosa dice l’armatore

Oggetto: affondamento della mia imbarcazione Le Pelican

Egregio Direttore,

ritengo doveroso intervenire personalmente nella vicenda che ha riguardato la mia imbarcazione affondata nella notte di quattro giorni or sono a causa della collisione subita da una bettolina al largo di Ventotene.

E ritengo di farlo innanzitutto per ridimensionare i contenuti di quanto pubblicato a seguito delle dichiarazioni di un membro dell’equipaggio che l’ha vissuta, e di cui ho chiesto la rimozione per due ragioni.

La prima perché contiene profonde inesattezze nella ricostruzione dei fatti, (come sulla provenienza della nave, sulle manovre eseguite ecc.) che non ritengo di elencare in questa sede stante la delicatezza della situazione ed il fatto che gli accertamenti sono tuttora in corso, ma che, voglio sottolinearlo, sono irrilevanti rispetto agli unici dati certi, e cioè che nel cuore della notte del 16 maggio scorso, al largo di Ventotene, una nave perfettamente in grado di governare, di individuare (come è accertato che effettivamente abbia individuato) per tempo mediante il radar qualunque ostacolo sulla sua rotta, e tra l’altro preventivamente avvisata dello svolgimento della regata in quelle acque mediante l’avviso del la capitaneria, ha speronato una imbarcazione di 37 piedi che stava procedendo sulla sua rotta col solo ausilio della vela.

Questi sono gli unici fatti rilevanti e incontrovertibili. Ogni altra considerazione appartiene alle comprensibili speculazioni che ingolosiscono il lettore su ciò che andava fatto, come andava fatto e sui presunti errori dell’equipaggio dell’imbarcazione (e chissà perché non della nave….).

La seconda ragione è il non appropriato tono romanzesco che ne emerge e che non rende giustizia né dei rischi all’ incolumità dell’equipaggio né della tragedia che ho vissuto io personalmente con la definitiva perdita della mia imbarcazione, come può capire qualunque lettore di questa rivista dedicata a velisti e marinai.

La ringrazio di pubblicare queste considerazioni

e Le invio cordiali saluti.

Filippo Gazzerro

