Campionato Europeo ORC, ecco chi guida la classifica

Prima giornata di regate tra le boe per la flotta dell’Europeo ORC A Capri che, mandata in archivio la prova offshore della Regata dei Tre Golfi, sta affrontando i tre giorni di programma inshore sull’Isola Azzurra.

Due prove tra le boe sono state già effettuate, in una giornata di vento leggero, quella di ieri, che non ha mai superato i 10-11 nodi di intensità.

GRUPPO A

Dopo tre regate in testa resta Thenger di Alberto Magnani, tallonato adesso da due Tp 52, Xio di Marco Serafini e Freccia Rossa di Vadim Yakimenko.

GRUPPO B

Cambio al vertice, il GS 44P Essentia di Catalin Trandafir adesso è secondo, primo posto provvisorio per lo Swan 42 Fantaghirò di Carlandrea Simonelli, sale al terzo posto il ClubSwan 42 di Renzo Grottesi.

GRUPPO C

Il primo posto resta all’Italia Yachts 11.98 Scugnizza di Enzo De Blasio, seconda la gemella Sugar di Ott Kikkass, al terzo posto sale il Farr 30 tedesco Topas.

Il programma delle regate dell’Europeo ORC prosegue fino al 20 maggio

CLASSIFICHE COMPLETE

