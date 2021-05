Stretto di Gibilterra, arriviamo! TAG Heuer Vela Cup Med Odyssey Day 4

Siamo arrivati al quarto giorno di TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, la regata virtuale più affollata del Mediterraneo, è il giorno del passaggio allo stretto di Gibilterra, che divide il Mediterraneo dall’oceano Atlantico. Un punto cruciale della regata in cui il gruppo in testa prende sempre più distanza grazie ai venti (che ricordiamo sono quelli reali) nell’ Atlantico, mentre i rimasti nel Mediterraneo, sono spinti da leggere brezze. Prua verso Madeira e ritorno in Mediterraneo, si doppia Creta e si taglia il traguardo a Cagliari nella base di Luna Rossa. Tra i 50.000 skipper virtuali in gara, anche il noto giornalista sportivo Mino Taveri, che ci ha confessato: “Appena iscritto ero al 29.800 posto in classifica, volevo lasciar ancor prima di cominciare, poi mi sono detto: ok, proviamo a impostare una rotta vera, controllando la mia barca ogni ora. Beh, al momento sono al 8.800 posto, ho recuperato ben 20.000 posizioni! Almeno virtualmente posso dire di essere un marinaio vero. Confesso che ero partito un po’ titubante, ora ogni ora vado a controllare la mia regata, sono in prossimità di Gibilterra, tra un po’ c’è l’Oceano, speriamo bene….” E invece, che fine ha fatto Kasihan? Colui che beffò tutti al Vendée Globe facendo il giro del mondo al contrario. E che anche alla VELA Cup sta affrontando il percorso in “reverse”! Mentre il resto della flotta ha superato si dirige verso le colonne d’Ercole, Kasihan si sta dirigendo verso Creta. Segui la croncaca del quarto giorno di regata! ISCRIVITI SUBITO QUI!

COSA E’ LA TAG HEUER VELA CUP MED ODYSSEY

La TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è la più grande regata virtuale nella storia del Mediterraneo, 4.600 miglia a bordo di superbarche tutte uguali, di 100 piedi come il velocissimo Maxi Comanche, 50.000 concorrenti da ogni parte del mondo, tra cui grandi protagonisti della vela italiana e internazionale. Premi da capogiro per i primi classificati ma non solo. Non vi serve altro che un tablet, un pc o uno smartphone. Perché la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è interamente online! Qui il tutorial per imparare a navigare “in digitale” e tutti i segreti della regata virtuale più importante del Mediterraneo.

COSA SERVE PER GIOCARE… GRATIS!

Si gioca dal Browser, dal Tablet o dallo Smartphone. Dal computer fisso non serve installazion, basta cliccare direttamente QUI. Su dispositivi smart, si gioca dalla App Virtual Regatta Offshore disponibile per Android e iPhone. Il gioco è lingua Italiana.

E’ GRATIS, basta registrarsi al gioco. Chi si registra con il form in calce, vedrà il proprio nome pubblicato sulla rivista cartacea tra i partecipanti della Tag Heuer VELA CUP Med Odyssey e potrà esser contattato durante le dirette giornaliere dell’evento.

Non è obbligatorio rimanere rimanere collegati, …. la barca continua a navigare da sola sulla rotta impostata anche quando sei disconnesso, e infine…

