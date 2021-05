Flush deck, elegante e sportivo: ecco il nuovo Grand Soleil 72. FOTO

La novità era nell’aria almeno dal Salone di Genova 2020 e adesso è stata ufficializzata: il Cantiere Del Pardo presenta un nuovo 72 piedi, il cui varo è previsto nella seconda metà del 2022. Il nuovo Grand Soleil 72 Performance sarà la migliore sintesi progettuale della già ricca e apprezzata famiglia Grand Soleil, integrandosi con l’attuale gamma che si estende dai 34 ai 58 piedi suddivisa tra Long Cruise e Performance. Ma darà anche continuità al progetto GS 80 avvalendosi di un nuovo spazio produttivo e di un team dedicato.

La creazione del nuovo yacht sarà seguita dal project manager Franco Corazza: imprenditore, regatante di lunga data e campione affermato (12 titoli italiani, 2 titoli europei e 1 titolo mondiale), Corazza definirà ogni fase dello sviluppo del GS 72 insieme a designer, tecnici, artigiani, ascoltando i feedback di una community che naviga al timone de-gli yacht Grand Soleil dal 1973. Instaurando un rapporto personalizzato con tutti gli armatori in un percorso di co-creazione della barca.

La barca dai primi disegni mostrati si caratterizza per uno stile quasi “minimal”, con il ritorno di una tiuga quasi flush deck che la impreziosisce esteticamente e le dona un aspetto elegante e sportivo, pur restando ovviamente una barca dedicata anche alla crociera di lusso.

Questo il commento che ci ha rilasciato Franco Corazza: “Ci tengo a sottolineare che questa barca è un lavoro di team, con Lostuzzi alle strutture e alla coordinazione tecnica, Matteo Polli per le linee d’acqua, e Nauta che darà un imprinting e lo stile per coperta e interni. Ognuno ha messo la propria esperienza in questo progetto. Sarà un prodotto completo e credibile, con alcuni dettagli che faranno la differenza”.

Obiettivo: varare una barca dai volumi molto generosi per garantire ampia ospitalità e comfort a bordo, ma sempre mantenendo alti livelli di performance. Il nuovo GS 72 avrà forme dolci, pulite ed eleganti coniugatemcon linee d’acqua che comunicheranno concretamente una forte attitudine verso le prestazioni grazie a una superficie bagnata ridotta. Il particolare disegno dello scafo e le sezioni trasversali svasate permetteranno dimottenere una grande stabilità di forma e una lunghezza dinamica molto accentuata. Oltre a questo, la V di prua pronunciata faciliterà il passaggio sull’onda di bolina e a motore.

Lunghezza fuori tutto: 23,75 m

Lunghezza scafo: 22,00 m

Lunghezza galleggiamento: 19,84 m

Baglio massimo: 6,20 m

Pescaggio: 3,70 m standard

Superficie velica: 310 mq

Motori: 150 hp standard

Capacità serbatoi acqua: 1.000 lt

Capacità serbatoi gasolio: 1.000 lt

Layout interni: 4 cabine + 4 bagni

Architettura Navale: Matteo Polli

Strutture: Marco Lostuzzi

Interior and Exterior design: Nauta Design

Costruzione: Cantiere del Pardo

www.grandsoleil.net

