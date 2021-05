Ci credete? Ecco il prodotto che tiene pulita la barca… per anni

Se vi dicessimo che esiste un prodotto che vi permette di tenere puliti i vetri e le superfici metalliche della vostra barca per anni? Probabilmente non ci credereste, ma non solo esiste, lo potete trovare alla Milano Yachting Week. Stiamo parlando della linea Titan One, del marchio Polytechno Engineering, comprendente una serie di incredibili prodotti pensati per la sanificazione e la pulizia delle superfici metalliche e dei vetri: la soluzione per avere sempre tutto pulito a bordo.

Grazie a Titan One pulite le superfici della barca ogni 7 anni

Come sono fatti questi prodotti “miracolosi” di cui vi stiamo parlando? In realtà si tratta di semplici prodotti a base d’acqua arricchiti da nanotecnologie, così ad esempio una volta applicato Titan One applicato ai vetri, si attiva con la luce solare e trasforma le sostanze inquinanti in azoto, un gas già presente nell’aria.

Una volta steso il prodotto – dichiara il produttore – non è necessario pulire le superfici per molto tempo, addirittura fino a 7 anni, visto che il trattamento idrorepellente farà scivolare via l’acqua piovana e marina, garantendo un considerevole risparmio non solo in termini di tempo, ma anche in termini economici. L’azione del prodotto Titan One pulisce e purifica le superfici, sanificandole grazie all’azione antivirale e antibatterica, senza alterare le caratteristiche originali del materiale trattato.

Come il prodotto per il vetro, il prodotto Titan One pensato specificamente per il metallo fa scivolare lo sporco evitando che le nebbie salino acetiche danneggino la superficie, mantenendo le caratteristiche di lucentezza e brillantezza del colore originale.

