Europeo ORC: la classifica dopo la Regata dei Tre Golfi

Il fatto del giorno della Regata dei Tre Golfi è certamente l’affondamento del Salona 37 Le Pelican, ma da adesso in poi è anche tempo di parlare di classifiche dato che la prova d’altura era valida per il Campionato Europeo Orc.

La regata assegnava i primi punti pesanti per il titolo, le condizioni affrontate hanno presentato alla flotta i 100 barche partecipanti un menù a base di tanta boline vento forte oltre i 20 nodi nella prima parte, con condizioni più semplici dopo il passaggio di Ponza.

GRUPPO A

Con tanta bolina e onda contro a venire fuori sono stati gli Swan 45 che occupano i primi tre posti in classifica. Guida Thenger di Alberto Magnani, secondo posto per Fever di Diederichs Klaus, chiude il podio Ulika di Stefano Masi.

GRUPPO B

Vittoria per il GS 44P Essentia di Catalin Trandafir, secondo posto per lo Swan 42 Fantaghirò di Carlandrea Simonelli, terzo il ClubSwan 42 Mela di Alberto Rossi.

GRUPPO C

La vittoria a sorpresa è stata del First 36.7 della Marina Militare che in compensato è riuscita a contenere il distacco dal duo di gemelle Italia Yachts 11.98, Scugnizza di Enzo De Blasio, seconda, e Sugar di Ott Kikkass al terzo posto.

Il programma delle regate dell’Europeo ORC prosegue dal 18 maggio con tre giorni di regate inshore.

CLASSIFICHE COMPLETE

