Dopo giorni e giorni di attesa, finalmente ci siamo! Al via la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, la più grande regata virtuale nella storia del Mediterraneo oggi alle 17:00!

Gli occhi puntati sul pc, smartphone o tablet alle 17:00 partirà la più grande avventura virtuale a cui potrai assistere.

In questa regata sarai tu il protagonista assoluto: Registrati al Form del Giornale della Vela, soltanto così vivrai la regata da protagonista: il tuo nome uscirà sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey, inoltre soltanto così potrai vincere uno degli oltre 50 premi in palio. Scopri QUI tutti i premi.



Dal 15 al 31 maggio i nostri speaker, commenteranno quotidianamente le regate e tu, registrandoti, potrai essere selezionato per partecipare alle dirette web.

A proposito, ti conviene seguire sempre le dirette: capirai come sta andando la classifica, che condizioni meteo ti aspettano (con i consigli nostri esperti) e potrai vincere numerosi premi in palio, infatti proprio durante le dirette è previsto il PREMIO “QUIZ” BOATIQUE.



I nostri cronisti porranno delle domande durante la diretta sulle nostre piattaforme. Se risponderete correttamente alla domanda commentando la diretta per primi, potrete vincere un paio di guanti da barca Musto. Sono guanti da vela ad alto contenuto tecnico, studiati per l’uso intensivo in barca che proteggono le mani nelle manovre e lasciano parte delle dita libere. Li usano i migliori velisti del mondo.

La partenza è fissata di fronte al porto di GENOVA alle ore 17h del 15 maggio 2021 rotta verso sud ovest, superando le coste francesi, passando vicino alle Baleari, per passare di fronte alla splendida Tarifa prima di superare le colonne d’Ercole. Passato lo stretto di Gibilterra, tra le onde dell’Atlantico, l’obiettivo è essere tra i primi a doppiare Madeira e superata la prima boa, trovare il vento giusto per rientrare in Mediterraneo. Poi verso Malta per doppiare Creta, ultima boa obbligata. Passata Creta, sarà ancora volta una questione di tattica, per trovare la rotta con i venti più favorevoli ed essere tra i primi a varcare la linea di arrivo a Cagliari, base di Luna Rossa (che, a proposito, partecipa con un suo team, quindi iscrivendoti sfidi i campioni che hai tifato durante la Coppa America!).

POSSO GIÀ POSIZIONARE LA BARCA PRIMA DELLO START?

Certo! Se sei già iscritto (altrimenti fallo cliccando QUI), la tua barca sarà allineata automaticamente sulla linea di partenza, quindi potrai avvantaggiarti orientando la tua barca sulla rotta giusta in base alle previsioni meteo già disponibili, e scegliere la vela giusta per una partenza perfetta (o impostare Auto Sail, le vele automatiche).

SE PERDO LO START?

Niente paura, se la barca è pronta, alle ore 17 inizierà la navigazione automaticamente sulla rotta indicata. Se non hai fatto in tempo a iscriverti, potrai entrare in regata anche a gara iniziata nei giorni successivi. La tua barca sarà posizionata circa al centro della flotta e la tua avventura inizierà da lì.

COSA E’ LA TAG HEUER VELA CUP MED ODYSSEY

La TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è la più grande regata virtuale nella storia del Mediterraneo, con partenza il 15 maggio: 4.600 miglia a bordo di superbarche tutte uguali, di 100 piedi come il velocissimo Maxi Comanche, 80.000 concorrenti da ogni parte del mondo, tra cui grandi protagonisti della vela italiana e internazionale. Premi da capogiro per i primi classificati ma non solo. Non vi serve altro che un tablet, un pc o uno smartphone. Perché la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è interamente online! Qui il tutorial per imparare a navigare “in digitale” e tutti i segreti della regata virtuale più importante del Mediterraneo.

COSA SERVE PER GIOCARE… GRATIS!

Si gioca dal Browser, dal Tablet o dallo Smartphone. Dal computer fisso non serve installazion, basta cliccare direttamente QUI. Su dispositivi smart, si gioca dalla App Virtual Regatta Offshore disponibile per Android e iPhone. Il gioco è lingua Italiana.

E’ GRATIS, basta registrarsi al gioco. Chi si registra con il form in calce, vedrà il proprio nome pubblicato sulla rivista cartacea tra i partecipanti della Tag Heuer VELA CUP Med Odyssey e potrà esser contattato durante le dirette giornaliere dell’evento.

Non è obbligatorio rimanere rimanere collegati, …. la barca continua a navigare da sola sulla rotta impostata anche quando sei disconnesso, e infine…

Premi incredibili!

ISCRIVITI SUBITO QUI!

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU' GRANDE REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Ti sei perso il TUTORIAL? guardalo QUI

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

Fatto? Ora iscriviti subito alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey!

