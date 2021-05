TAG Heuer VELA Cup di Chiavari, si parte il 5/6 giugno: due giorni in cui, in uno dei golfi più belli d’Italia, decine di barche si confrontano in due regate/veleggiate con un percorso costiero affascinante, delimitato dalla penisola di Sestri Levante e la punta di Portofino, costeggiando l’ansa di Santa Margherita Ligure.

La sede è a Chiavari, nell’efficiente e comodo Marina Calata Ovest che offre gratuitamente ormeggio alle barche che arrivano da “fuori” e non sono residenti nel Golfo del Tigullio. La città di Chiavari nella sua scenografica piazza Mazzini, ospita le premiazioni di sabato (dalle ore 19) e domenica dove, rispettando tutte le norme anti Covid, si possono festeggiare i vincitori. Saranno tanti, perché alla TAG Heuer VELA Cup vincono “quasi” tutti.

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLA TAG HEUER VELA CUP DI CHIAVARI

DOVE E QUANDO. Sabato 5 e Domenica 6 giugno a Chiavari, capitale del Golfo del Tigullio, Liguria di Levante.

CHI PUO’ PARTECIPARE. Ogni tipo di barca a partire da 4 metri, non è richiesto nessun certicato. Vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, categorie “crociera” e “regata”.

ORMEGGI GRATUITI. Il Marina Calata Ovest di Chiavari offre ormeggi gratuiti alle barche che vengono da fuori area Tigullio che partecipano.

DURATA E PERCORSO. La “Regata” non dura più di tre/quattro ore. Il percorso è costiero, nel Golfo del Tigullio: si parte da Chiavari e si tocca Santa Margherita Ligure e Portofino.

GLI EQUIPAGGI. Non è necessario essere dei velisti esperti per partecipare.

SCONTI e VANTAGGI. Grazie ai commercianti del Comune di Chiavari avrai condizioni riservate presso gli Hotel, Bar e Ristoranti. QUI la lista completa degli esercizi commerciali, verrà aggiornata periodicamente.



PREMI. Vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie “crociera” e “regata”. Il vincitore assoluto in tempo compensato tra tutti i partecipanti vince il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer, e verrà sorteggiato un Garmin inReach.

VUOI TUTTE LE INFO NEL DETTAGLIO? CLICCA QUI

Vuoi vedere come è andata lo scorso anno? Ecco il video della TAG Heuer VELA Cup di Chiavari 2020: