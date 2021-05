Dieci consigli per una partenza perfetta alla più grande regata virtuale del Mediterraneo

Sai che il 15 maggio inizia la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey?

Ti sei già registrato e sai come si gioca?

Ecco alcuni TIPS riassunti in 10 punti che rendereanno la più grande avventura del Mediterraneo una semplice “passeggiata”.

QUANDO PARTE ESATTAMENTE LA REGATA?

La partenza è fissata di fronte al porto di GENOVA alle ore 17h del 15 maggio 2021

POSSO GIÀ POSIZIONARE LA BARCA PRIMA DELLO START?

Certo! Se sei già iscritto, la tua barca sarà allineata automaticamente sulla linea di partenza, quindi potrai avvantaggiarti orientando la tua barca sulla rotta giusta in base alle previsioni meteo già disponibili, e scegliere la vela giusta per una partenza perfetta (o impostare Auto Sail, le vele automatiche).

SE PERDO LO START?

Niente paura, se la barca è pronta, alle ore 17 inizierà la navigazione automaticamente sulla rotta indicata. Se non hai fatto in tempo a iscriverti, potrai entrare in regata anche a gara iniziata nei giorni successivi. La tua barca sarà posizionata circa al centro della flotta e la tua avventura inizierà da lì.

SE VADO A SCOGLI? IL TRUCCO DELLO ZOOM PER EVITARLI.

Niente paura, per fortuna la barca virtuale è indistruttibile. Se finisci a scogli…. non succede nulla di grave si perde solo tempo prezioso. La barca si ferma nel punto di incaglio finchè non cambi rotta per riprendere la navigazione. La terraferma si vede bene nella vista 2D con lo zoom al massimo…Sfrutta questo trucco. C’È lL RISCHIO COLLISIONE CON ALTRE BARCHE? No, poichè ci saranno decine di migliaia di barche, la piattaforma Virtual Regatta partner di TAG Heuer VELA CUP Med Odyssey non implementa le collisioni tra barche. Puoi però comportarti da vero marinaio, rispettandole precedenze e salutando con un messaggio privato gli skipper che vedrai prossimi alla tua rotta. Nella vista 3D vedrai le barche attorno a te e all orizzonte… come nella realtà. POSSO GIOCARE IN SQUADRA? Si! Puoi cercare le squadre già presenti e farne parte, oppure creare la tua squadra (team), diventando allenatore, e invitare i tuoi amici. Ogni squadra può essere ad accesso aperto o ristretto con una password che sceglierà l’allenatore.

POSSO GIOCARE DA PIÙ DISPOSITIVI? Si! Puoi navigare la tua barca da smartphone, tablet o browser del computer. Accedendo da un nuovo dispositivo il controllo viene dirottato sull’ultimo connesso, per cui puoi passare comodamente ad esempio da computer a telefono in qualsiasi momento.

SERVONO CONNESSIONE VELOCE O COMPUTER/SMARTPHONE POTENTE? No. La TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è veramente alla portata di tutti. Il simulatore è a “interazione lenta”, non servono sistemi, connessioni o abilità da esperti dei videogiochi…. la barca avanza anche se sei scollegato, i comandi da inviare sono pochi e si ha tutto il tempo per pensare e ragionare, come quando si è a bordo!

QUALI OPTIONAL PER LA BARCA POSSO SCEGLIERE? Il Maxi 100 è già una super barca. Con l’ iscrizione gratuita viene fornito già un credito virtuale con cui puoi scegliere di migliorare la barca. A te farne sapiente uso…. La TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey si svolge in prevalenza in Mediterraneo, quindi è probabile che vele da vento leggero e una pulizia carena siano utili ma, a te la scelta.

COME FACCIO A RESTARE AGGIORNATO? Nel gioco, spunta le caselle per ricevere news da giornaledellavela.com . Iscriviti alla newsletter e segui le dirette giornaliere sui nostri canali. Sarai sempre aggiornato e potrai essere anche tu protagonista di questa grande avventura. Parleremo con esperti di meteo, vela, di mare e sveleremo tanti trucchi per te.

COSA E’ LA TAG HEUER VELA CUP MED ODYSSEY

La TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è la più grande regata virtuale nella storia del Mediterraneo, con partenza il 15 maggio: 4.600 miglia a bordo di superbarche tutte uguali, di 100 piedi come il velocissimo Maxi Comanche, 80.000 concorrenti da ogni parte del mondo, tra cui grandi protagonisti della vela italiana e internazionale. Premi da capogiro per i primi classificati ma non solo. Non vi serve altro che un tablet, un pc o uno smartphone. Perché la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è interamente online! Qui il tutorial per imparare a navigare “in digitale” e tutti i segreti della regata virtuale più importante del Mediterraneo.

COSA SERVE PER GIOCARE… GRATIS!

Si gioca dal Browser, dal Tablet o dallo Smartphone. Dal computer fisso non serve installazion, basta cliccare direttamente QUI. Su dispositivi smart, si gioca dalla App Virtual Regatta Offshore disponibile per Android e iPhone. Il gioco è lingua Italiana.

E’ GRATIS, basta registrarsi al gioco. Chi si registra con il form in calce, vedrà il proprio nome pubblicato sulla rivista cartacea tra i partecipanti della Tag Heuer VELA CUP Med Odyssey e potrà esser contattato durante le dirette giornaliere dell’evento.

Non è obbligatorio rimanere rimanere collegati, …. la barca continua a navigare da sola sulla rotta impostata anche quando sei disconnesso, e infine…

Premi incredibili!

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU’ GRANDE REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Ti sei perso il TUTORIAL? guardalo QUI

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

