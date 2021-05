I maxi in regata a Capri aspettando la Tre Golfi e l’Europeo ORC

Con le prime regate del Maxi Yacht Capri Trophy si è aperta ufficialmente la settimana della Rolex Capri Sailing Week, l’evento più atteso per la vela d’altura in Italia e in Mediterraneo.

La prima regata si è svolta su un percorso a bastone di circa 8 miglia, poco più di un’ora il tempo di percorrenza per i maxi che iniziano così a scrivere il primo foglio della classifica: dopo il calcolo dei compensi, la prima prova vede dunque in testa il 60’ Blue Oyster, Shirlaf di Giuseppe Puttini e Lorina 1895 di Jean Pierre Barjon. In acqua tra gli altri anche il nuovo Mylius 60 CK Cippa Lippa X.

Il Maxi Yacht Capri Trophy è l’antipasto di un ricco programma di regate appena iniziato. Il 15 maggio alle 19, e non a mezzanotte come da tradizione a causa delle restizioni anti Covid, prenderà il via la Regata dei Tre Golfi. La prova offshore quest’anno farà anche parte del Campionato Europeo ORC che avrà proprio nella Tre Golfi una delle regate del suo programma. Partirà da Napoli, per andare a doppiare Ponza, e arrivare a Capri dopo il giro allo scoglio Li Galli, per un totale di circa 175 miglia. A Capri la flotta, all’Europeo saranno in 94 in rappresentanza di 23 paesi, sarà impegnata in tre giorni di regate tra le boe il 18, 19 e 20 maggio. In totale saranno 159 le barche a prendere parte ad almeno uno degli eventi in programma della Rolex Capri Sailing Week.

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU’ GRANDE REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

Nome* Cognome* Email* Telefono* Privacy*

Accetto la Accetto la Privacy Policy REGISTRATI



Fatto? Ora iscriviti subito alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey!