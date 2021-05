Beneteau Roadshow, che successo a Ostia per il primo boat show itinerante!

Grande successo per l’unica tappa italiana del Beneteau Roadshow, il “salone nautico itinerante” che sta girando per tutta Europa e grazie al quale è possibile visitare e provare le ultime novità e i bestseller del cantiere francese.

Da 7 al 9 maggio al Porto Turistico di Roma a Ostia è andato in scena l’evento, realizzato in collaborazione con Spartivento Yachts (storico concessionario per la vela Beneteau e Lagoon in Lazio).

In mostra la gamma Oceanis, con i modelli 30.1, 35.1, 38.1, 40.1, 46.1 e 51.1 e il First Yacht 53. In esposizione, oltre le imbarcazioni a vela e a motore del cantiere francese, oltre ai catamarani di Lagoon Catamarans. A terra è stato possibile ammirare le vetture “green” e le motociclette Honda, oltre ai battelli e motori fuoribordo di Honda Marine.

Il tour prosegue in Svezia a Stoccolma dal 4 al 7 giugno e in Norvegia a Oslo dal 18 al 20 giugno. Il Beneteau Roadshow terminerà in Germania a Heiligenhafen dall’8 all’10 ottobre.

