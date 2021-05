Bandiera Blu 2021, questi sono i porti virtuosi dove ormeggiare quest’estate

Sapete che potete contribuire alla salute del nostro mare, quest’estate, scegliendo il porto giusto con la vostra barca? Sono 81 i Marina e i porti turistici che nel 2021, in Italia, hanno ottenuto la celebre Bandiera Blu, sei in più dello scorso anno. Lì potrete ormeggiare tranquilli del fatto che siete in una struttura che rispetta l’ambiente e che si fa promotrice della salvaguardia del Mediterraneo. (nella foto sopra, il Marina di Loano in Liguria, che quest’anno ha ottenuto la sua nona Bandiera Blu)

A livello regionale, guida la classifica la Liguria con 15 approdi insigniti della prestigiosa bandiera, seguita dal Friuli-Venezia Giulia (12 porti) e dalla Sardegna a pari merito con la Campania (10 porti).

Bandiera Blu per i porti, i requisiti

La Bandiera Blu per gli approdi turistici viene rilasciata dalla Fee (Foundation for Environmental Education, Fondazione per l’ Educazione Ambientale) sulla base di diversi e rigidi criteri: le acque del porto e quelle prospicienti non devono essere visivamente inquinate; le fognature non devono sversare all’interno del porto; la struttura deve essere dotata di attrezzature per la raccolta di residui di olio, vernici e prodotti chimici nonché di salvagente e attrezzature di pronto intervento; la direzione deve fornire informazioni ambientali e relative alla campagna Bandiere Blu; è prevista la possibilità di smaltire le acque di sentina e delle toilettes delle imbarcazioni; sono previsti accorgimenti per lo smaltimento dei residui di lavorazione cantieristica; le banchine forniscono luci ed acqua potabile.

Esempi virtuosi

In Italia ci sono casi virtuosi come Marina Cala de’ Medici o il Marina di Varazze che da rispettivamente 11 e 13 anni consecutivi ottengono l’ambita bandiera, oppure Marina D’Arechi, alla sua settima bandiera consecutiva. Marina di Loano ne ha conquistate nove. Tra le new entry, unico in Sicilia, il Marina di Capo D’Orlando, che acquisisce la bandiera dopo quattro anni di attività.

TUTTI I PORTI BANDIERA BLU DEL 2021

Regione Abruzzo

Pescara

Pescara – Marina di Pescara (A.S.P.T)

Regione Basilicata

Matera

Policoro – Marina di Policoro

Regione Calabria

Cosenza

Cosenza – Darsena turistica Porto di Cetraro

Reggio Calabria

Roccella Jonica – Porto delle Grazie

Regione Campania

Napoli

Procida – Yachting Santa Margherita Procida

Pozzuoli – Sudcantieri

Casamicciola Terme – Cala degli Aragonesi

Capri – Porto Turistico di Capri

Salerno

Casal Velino – Marina di Casal Velino

Centola – Porto turistico di Palinuro

Agropoli – Porto turistico di Agropoli

Salerno – Marina D’Arechi

Pollica – Porto Turistico di Acciaroli

Camerota – Marina di Camerota

Regione Emilia Romagna

Rimini

Misano Adriatico – Portoverde

Regione Friuli-Venezia Giulia

Gorizia

Monfalcone – Marina Hannibal

Grado – Porto San Vito

Trieste

Trieste – Lega Navale Italiana

Duino Aurisina – Portopiccolo Marina

Udine

Aprilia Marittima – Marina Punta Gabbiani

Latisana – Darsena Aprilia Marittima

Lignano Sabbiadoro – Marina Punta Faro

Lignano Sabbiadoro – Marina Punta Verde

Lignano Sabbiadoro – Marina Uno

Aprilia Marittima – Marina Capo Nord

S. Giorgio di Nogaro – Marina Sant’Andrea

Lignano Sabbiadoro – Darsena Porto Vecchio

Regione Lazio

Latina

Gaeta – Base Nautica Flavio Gioia

Regione Liguria

Genova

Chiavari – Marina di Chiavari

Imperia

S. Stefano al Mare – Marina degli Aregai

Bordighera – Porto di Bordighera

Sanremo – Portosole

San Lorenzo al Mare – Marina di San Lorenzo

Imperia – Go Imperia

La Spezia

La Spezia – Porto Mirabello

La Spezia – Porto Lotti

Portovenere – Porticciolo di Portovenere

Savona

Celle Ligure – Cala Cravieu

Andora – Marina di Andora

Varazze – Marina di Varazze

Alassio – Porto Luca Ferrari

Loano – Marina di Loano

Savona – Vecchia Darsena

Regione Marche

Ancona

Ancona – Marina Dorica

Numana – Porto Turistico di Numana

Senigallia – Porto della Rovere

Ascoli Piceno

San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico Sambenedettese

Fermo

Porto S.Giorgio – Marina di Porto S.Giorgio

Pesaro e Urbino

Fano – Marina dei Cesari

Regione Puglia

Bari

Polignano a Mare – Cala Ponte Marina

Barletta-Andria-Trani

Bisceglie – Porto turistico Marina Resort Bisceglie Approdi

Brindisi

Brindisi – Marina di Brindisi

Foggia

Rodi Garganico – Porto Turistico Rodi Garganico

Manfredonia – Marina del Gargano

Lecce

Marina di Leuca – Porto turistico Marina di Leuca

Melendugno – Porto Turistico di San Foca

Regione Sardegna

Cagliari

Quartu S. Elena – Marina di Capitana

Nuoro

S.Maria Navarrese – Marina di Baunei e S. Maria Navarrese

Olbia-Tempio

Olbia – Marina di Portorotondo

Palau – Porto Turistico Comunale di Palau

S. Teresa Gallura – Marina di S. Teresa Gallura

Arzachena – Marina dell’Orso Poltu Quatu

La Maddalena – Cala Gavetta

Olbia – Marina di Portisco

Arzachena – Porto Cervo Marina

Sassari

Castelsardo – Porto Turistico di Castelsardo

Regione Sicilia

Messina

Capo D’Orlando – Capo D’Orlando Marina

Regione Toscana

Grosseto

Castiglione della Pescaia – Marina Punta Ala

Grosseto – Porto della Maremma/Marina di San Rocco

Monte Argentario – Marina Cala Galera

Livorno

Porto Azzurro – Marina Porto Azzurro

Rosignano Marittimo – Marina Cala dè Medici

Marciana Marina – Marciana Marina

Pisa

Pisa – Porto di Pisa

Regione Veneto

Rovigo

Rosolina – Marina di Albarella

Venezia

Jesolo – Porto Turistico di Jesolo

Cavallino Treporti – Marina del Cavallino

Chioggia – Darsena Le Saline

San Michele al Tagliamento – Marina Resort Portobaseleghe

Venezia – Venezia Certosa Marina

Caorle – Darsena dell’Orologio

