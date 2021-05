Mai timonato un Maxi 100 piedi!? Puoi farlo alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey!

Quando ti ricapita di timonare un Maxi 100 piedi come Comanche? Soltanto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, la più grande regata virtuale del Mediterraneo, puoi farlo! Questo farà sì che le 4600 miglia di percorso nel Mediterraneo le potrai concludere in meno di 2 settimane!

Solo la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey ti permette di regatare per 4600 miglia a bordo di un Maxi 100 piedi sviluppato a partire da Comanche: il detentore del record di percorrenza sulle 24 ore (618.01 miglia a 24 nodi). Lungo ben 30 metri Comanche ha stabilito il record di percorrenza per monoscafi sulla mitica rotta nordatlantica New York (Ambrose Light)-Cape Lizard! L’Hodgdon 100 ha impiegato 5 giorni, 14 ore, 21 minuti e 25 secondi, a una velocità media di 21,44 nodi, per percorrere le oltre 2.800 miglia: letteralmente stracciato il primato di Mari Cha IV, che resisteva dal 2003.

ISCRIVITI SUBITO QUI!

UNA BARCA PER VINCERE TUTTO

Il 100 piedi è stato progettato da Marc Van Peteghem e Vincent Lauriot (dello studio VPLP) in collaborazione con Guillaume Verdier. Una squadra di cervelli che ha realizzato mostri oceanici quali Banque Poulaire, Safran, Macif, Groupama e Prince de Bretagne, tutte barche da record (infatti Jim Clark vuole cercare di battere ogni primato). L’imbarcazione ha circa la stessa lunghezza di Wild Oats XI del fu Bob Oatley, ma ha il piano velico spostato più a poppa e il peso totale è minore.

IL PERCORSO DELLA TAG HEUER VELA CUP MED ODYSSEY

ORE 17:00 dal 15 al 31 maggio: partenza dal mar Ligure di fronte a Genova, rotta verso sud ovest, superando le coste francesi, passando vicino alle Baleari, per passare di fronte alla splendida Tarifa prima di superare le colonne d’Ercole.

Passato lo stretto di Gibilterra, tra le onde dell’Atlantico, l’obiettivo è essere tra i primi a doppiare Madeira e superata la prima boa, trovare il vento giusto per rientrare in Mediterraneo.

Poi verso Malta per doppiare Creta, ultima boa obbligata. Passata Creta, sarà ancora volta una questione di tattica, per trovare la rotta con i venti più favorevoli ed essere tra i primi a varcare la linea di arrivo a Cagliari, base di Luna Rossa (che, a proposito, partecipa con un suo team, quindi iscrivendoti sfidi i campioni che hai tifato durante la Coppa America!).

Cosa stai aspettando? Corri ad iscriverti subito, è una possibilità unica questa, che raramente capita nella vita di tutti i giorni. Sali subito a bordo di Comanche!

ISCRIVITI SUBITO QUI!

COSA E’ LA TAG HEUER VELA CUP MED ODYSSEY

La TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è la più grande regata virtuale nella storia del Mediterraneo, con partenza il 15 maggio: 4.600 miglia a bordo di superbarche tutte uguali, di 100 piedi come il velocissimo Maxi Comanche, 80.000 concorrenti da ogni parte del mondo, tra cui grandi protagonisti della vela italiana e internazionale. Premi da capogiro per i primi classificati ma non solo. Non vi serve altro che un tablet, un pc o uno smartphone. Perché la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è interamente online! Qui il tutorial per imparare a navigare “in digitale” e tutti i segreti della regata virtuale più importante del Mediterraneo.

COSA SERVE PER GIOCARE… GRATIS!

Si gioca dal Browser, dal Tablet o dallo Smartphone. Dal computer fisso non serve installazion, basta cliccare direttamente QUI. Su dispositivi smart, si gioca dalla App Virtual Regatta Offshore disponibile per Android e iPhone. Il gioco è lingua Italiana.

E’ GRATIS, basta registrarsi al gioco. Chi si registra con il form in calce, vedrà il proprio nome pubblicato sulla rivista cartacea tra i partecipanti della Tag Heuer VELA CUP Med Odyssey e potrà esser contattato durante le dirette giornaliere dell’evento.

Non è obbligatorio rimanere rimanere collegati, …. la barca continua a navigare da sola sulla rotta impostata anche quando sei disconnesso, e infine…

Premi incredibili!

ISCRIVITI SUBITO QUI!

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU’ GRANDE REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Ti sei perso il TUTORIAL? guardalo QUI

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

Fatto? Ora iscriviti subito alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey!