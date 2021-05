Vestiti a prova di tempesta con la nuova linea Performance di North Sails

Nuova linea tecnica per North Sails, realizzata con la collaborazione del “guru” dell’abbigliamento da barca Nigel Musto.

La collezione North Sails Performance comprende 4 linee di prodotti, tutti in Gore-Tex Pro, una membrana che offre impermeabilità e traspirabilità di lunga durata: Ocean Range, Offshore Range, Inshore Range e GP Aero Range. La GP Aero Range, studiata soprattutto per la vela foiling, trae ispirazione dal ciclismo e da altri sport che richiedono alte prestazioni.

Per completare la collezione North Sails propone inoltre mid-layer, giacche softshell, camicie, pantaloni, short, borse e accessori. Le diverse linee utilizzano inoltre il tessuto TightWeave, caratterizzato da una trama fitta che impedisce l’assorbimento e la penetrazione dell’acqua.

Per rafforzare le aree più soggette ad abrasione, come la seduta e le ginocchia, è stato sviluppato 4DL, un nuovo tessuto laminato a quattro strati, particolarmente resistente, in sostituzione delle tradizionali tecniche di rinforzo. La laminazione 4DL evita l’assorbimento di acqua nelle aree rinforzate, riducendo così il peso del capo ed eliminando quella fastidiosa sensazione di bagnato; inoltre si diminuisce la possibilità che le cuciture si rompano.

