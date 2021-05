Con Nauticoncept non scendi mai dalla tua barca. Anche a casa

Alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show non ci sono solo barche e accessori, ma anche i migliori servizi al diportista. Scopriteli nel padiglione dedicato.

Tra le ultime novità, vi aspetta il sistema intelligente remoto per tenere la barca sotto controllo… con lo smartphone.

La app intelligente per monitorare la tua barca

La scoprite nello stand di Nauticoncept ed è una app con la quale, installati a bordo i sensori, a loro volta controllati da una “black box” che si chiama Nauticsafe, potrete monitorare in ogni momento lo stato di salute della vostra amata.

Vi conviene visitare subito lo stand di Nauticoncept, che offre tra l’altro soluzioni adatte ad ogni esigenza: sia che siate armatori, che dobbiate gestire un charter, avviare un circolo nautico o che abbiate un cantiere.

Per quanto riguarda il sistema Nauticsafe da montare a bordo della vostra barca, le notifiche sono inviate sul telefono per permettervi di essere informato di tutto quello che succede in barca e, quindi, di poter reagire immediatamente di conseguenza.

Che cosa fa Nauticoncept

Che cosa potrete tenere sott’occhio? Di tutto e di più. Per fare qualche esempio, nella sua declinazione per armatori, la app monitora:

tensione batterie

ore del motore

presenza acqua in sentina

temperatura a bordo

allarme furto motore

urti e sbandamento

geolocalizzazione

Poi potrete tenere una sorta di “diario di bordo” delle manutenzioni, avvisare cantieri e marina del vostro arrivo con un click e avere tante altre “features” che vi consigliamo di andare a scoprire cliccando QUI.

Per saperne di più

E se volete saperne di più su Nauticoncept, vi basta cliccare sui pulsanti “Invia una Mail” o “Contatta su Whatsapp” per entrare subito in contatto con il team dell’azienda, vi risponderanno subito.

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU’ GRANDE REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

