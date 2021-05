Il 5/6 giugno tutti in mare alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari!

Una volta conclusa la grande esperienza virtuale della TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey (partenza il 15 maggio, iscrivetevi subito!), siete pronti a tornare in mare, a divertirvi in assoluta sicurezza? L’occasione giusta è la prima tappa del circuito 2021 della TAG Heuer VELA Cup, a Chiavari, capitale del Golfo del Tigullio, nel weekend del 5/6 giugno.

Due giorni in cui, in uno dei golfi più belli d’Italia, decine di barche si confrontano in due regate/veleggiate con un percorso costiero affascinante, delimitato dalla penisola di Sestri Levante e la punta di Portofino, costeggiando l’ansa di Santa Margherita Ligure.

La sede è a Chiavari, nell’efficiente e comodo Marina Calata Ovest che offre gratuitamente ormeggio alle barche che arrivano da “fuori” e non sono residenti nel Golfo del Tigullio. La città di Chiavari nella sua scenografica piazza Mazzini, ospita le premiazioni di sabato (dalle ore 19) e domenica dove, rispettando tutte le norme anti Covid, si possono festeggiare i vincitori. Saranno tanti, perché alla TAG Heuer VELA Cup vincono “quasi” tutti.

E i premi sono prestigiosi, a partire dal Garmin InReach e dallo splendido orologio TAG Heuer Aquaracer che si aggiudicherà la barca vincitrice della classifica in tempo compensato. Non sarà quindi necessariamente la barca più grande ad aggiudicarselo. Grazie alla nostra formula che permette di valutare chi ha ottenuto la migliore performance, indipendentemente dal tipo di barca e dalla sua dimensione. E questi sono solo alcuni dei premi messi a disposizione dai nostri partner (sapete che c’è anche un tender nuovo di zecca per la vostra barca messo a disposizione da Yellow-V?).

La TAG Heuer VELA Cup del 5/6 giugno è anche un ottimo motivo per passare un fine settimana visitando Chiavari, i suoi “carrugi” e gli antichi portici, i suoi negozi storici, la sua preziosa spiaggia.

GUARDA COME E’ ANDATA LA VELA CUP DI CHIAVARI L’ANNO SCORSO: