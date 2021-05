Cosa ti manca per l’estate? Qui trovi le novità dell’elettronica in barca

Mai come quest’anno ci sono interessanti novità da avere a bordo in barca quest’estate. Novità che migliorano, facilitano, allietano al tua vacanza grazie allo sviluppo impetuoso dell’elettronica o informatica che dir si voglia.

Siamo entrati alla Milano Yachting Week – The digital boat show, il più grande marketpalce dove trovi tutto quello che serve alla tua barca, oltre alle barche in vetrina, ovviamente.

Alla Milano Yachting Week trovare il meglio degli accessori per la barca e quello che non ti aspetti è facile, vi basta selezionare gli espositori del mondo degli accessori, che trovate qui.

Entriamo con voi nello spazio digitale dove trovate 20 stand con oltre 100 prodotti in esposizione. Oggi ci concentriamo sull’elettronica, uno dei settori che sforna novità continue. E ci concentriamo sulle novità di un leader del settore, Navico.

Il più grande fornitore di dispositivi elettronici per la nautica

Entrate nello stand di Navico e trovate tre brand che sono il top in quanto ad innovazione. Eccoli.

ELETTRONICA, ALLA SCOPERTA DELLO STAND NAVICO

Pescare diventa facile



Il primo è Lowrance che è leader nell’elettronica marina da quando ha inventato il primo sonar di serie nel 1957 conosciuto come ‘The Little Green Box’. Oggi se volete pescare dalla vostra barca non potete non dare un’occhiata subito alle nuove soluzioni di Lowrance per la pesca, in mare e in acqua dolce. Perché pescare non è mai stato così facile, come dicono quelli di Lowrance!

L’elettronica che ti migliora la vita in barca



Passiamo all’altro grande marchio del gruppo Navico, B&G che offre una gamma di strumenti che copre imbarcazioni da diporto e da regata di tutte le dimensioni, testati dai migliori marinai al mondo, nelle condizioni più impegnative.

B&G offre una gamma di ultime novità che si possono usare anche integrati tra loro per avere tutto, ma proprio tutto quello che vi serve per navigare a vela ma anche a motore, sempre al top.

Vi conviene scoprire le incredibili possibilità dell’ultima generazione di strumenti B&G per imbarcazioni da crociera cliccando qui e se vi interessano soluzioni più sofisticate per andare a vela alla massima velocità, cliccate qui.

Adesso la cartografia ti fa vedere tutto

Ma nel gruppo Navico non manca un elemento fondamentale, la cartografia. E qui parliamo delle ultime novità di C-Map che dal 1985 ha sviluppato prodotti cartografici che si evolvono in continuazione e che coprono tutto il mondo acquatico.

In particolare potrete scoprire l’ultimo sviluppo di C-Map che si chiama Reveal. Come dicono i loro esperti: ”Con REVEAL, i diportisti hanno a disposizione funzioni aggiuntive, tra cui la funzione per la vista dei rilievi ombreggiati ovunque per coste ed entroterra, in precedenza disponibile solo nei nostri prodotti locali in aree costiere molto ristrette”.

Scopri tutti i dettagli di C-Map Reveal, cliccando qui.

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU’ GRANDE REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

Nome* Cognome* Email* Telefono* Privacy*

Accetto la Accetto la Privacy Policy REGISTRATI



Fatto? Ora iscriviti subito alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey!