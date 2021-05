Che onda a Portofino per le regate dei maxi. FOTO

Onda molto formata, vento oscillante come intensità, la seconda giornata delle Regate di Primavera Splendido Mare Cup è stata forse ancora più tecnica e spettacolare della prima, e la classifica dei maxi in regata fa segnare un primo breack: in testa c’è l’R/P 78 Capricorno di Rinaldo Del Bono, che si posiziona nella parte alta della classifica grazie a due vittorie consistenti. In seconda posizione, il veloce Mylius 80 Twin Soul B di Luciano Gandini che chiude i primi due giorni con un secondo e un terzo posto. Risale bene la classifica generale ITA102, il Felci 61 di Adriano Calvini che, dopo la sesta posizione di ieri e un ottimo secondo posto oggi, completa il terzetto della classifica provvisoria.

I 15 maxi delle Regate di Primavera – Splendido Mare Cup hanno affrontato un percorso di circa 14 miglia, un grande triangolo nel Golfo del Tigullio, completato in poco meno di due ore. Primo a tagliare il traguardo in tempo reale il ‘solito’ Pendragon di Carlo Alberini, davanti a Capricorno di Rinaldo Del Bono, a 3 minuti di distanza e Twin Soul B di Luciano Gandini che ha tagliato con un distacco di poche lunghezze.

Capricorno, ex Morning Glory, barca unica del 1995, vero “masterpiece” progettato da Reichel&Pugh, aggiornato nel tempo da Nauta Yachts, è lei al momento la protagonista in classifica, ma il duello con il maxi Pendragon del LightBay Sailing Team e con il Mylius 80 Twin Soul B promette ancora spettacolo.

Giornata molto tecnica come dicevamo: mezz’ora prima della partenza il vento era oltre i 20 nodi, alla prima boa di percorso era sceso sotto i 5, per poi risalire fino a 15 nella seconda parte di regata, il tutto condito da un’onda anche oltre i 3 metri, proveniente da sudovest, con vento invece da sudest. Condizioni che cambieranno radicalmente per gli ultimi due giorni di regata, con l’alta pressione in arrivo sulla Liguria.

LA SERATA IN PIAZZETTA

La seconda giornata delle Regate di Primavera – Splendido Mare Cup si è conclusa con una serata nelle piazzetta di Portofino di quelle che non si ricordavano da anni. Velisti famosi, equipaggi e curiosi hanno affollato il borgo di mare più famoso del mondo dove alle 21.30 un concerto per piano ispirato al tema del mare ha radunato davanti al porticciolo centinaia di persone.

Nei bar della piazzetta intanto si discuteva dell’exploit del bellissimo Capricorno che ha infilato due vittorie in tempo compensato, a dimostrazione che certe volte anche nella vela l’eta non conta. Capricorno ha oltre 25 anni di vita ma non li dimostra.

E c’era chi discuteva se il Moro di Venezia che si batte onorevolmente in queste regate del Tigullio fosse veramente il primo delle mitiche barche di Raul Gardini con questo nome. Si, era il primo e i vecchi ricordano che partecipò, appena varato, proprio a Portofino alle regate del Trofeo Zegna, precursore di queste regate di Primavera. Insomma, a Portofino venerdì sera sembrava di essere tornati ai vecchi fasti della vela.

QUI TUTTE LE CLASSIFICHE

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU’ GRANDE REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

Nome* Cognome* Email* Telefono* Privacy*

Accetto la Accetto la Privacy Policy REGISTRATI



Fatto? Ora iscriviti subito alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey!