FOTO Tornano i maxi in regata a Portofino (e che spettacolo!)

Sembra di essere ritornati ai tempi del mitico trofeo Zegna negli anni ‘90, quando Portofino e il Tigullio erano le capitali della grande vela internazionale.

Quattordici mitiche barche della categoria maxi (da 18 metri in su) sono tornate a Portofino per la Splendido Mare Cup, con una prima giornata di regate condita da onde di due metri e vento tra i 15 e 20 nodi da est – sud/est. Un vero spettacolo che sfata il falso mito che le regate in Tigullio sono solo una passarella perché il vento non c’è.

LE FOTO DELLO STUDIO BORLENGHI

L’idea di far ritornare le barche più belle del Mediterraneo a Portofino da parte dello Yacht Club Italiano, il club più antico d’Italia, è una bellissima idea supportata da Belmond Hotel e da Rolex che è official timepiece.

Sono italiani i maxi più belli del mondo

E bellissime sono le quattordici barche in gara, cariche di storia. Come il Capricorno (foto sopra), una barca unica del 1995, vero “masterpiece” progettato da Reichel&Pugh, aggiornato nel tempo da Nauta Yachts, grazie alla passione dell’armatore Rinaldo del Bono.

Oppure l’altro mitico maxi Pendragon del LightBay Sailing Team, al comando di Carlo Alberini, un progetto del “genio” Laurie Davidson che partecipò alla prima vittoria storica di una barca neozelandese nella Coppa America.

E poi ci sono meravigliosi maxi dei migliori cantieri del mondo che, guarda caso, sono di proprietà italiana, a dispetto dei nomi anglosassoni. Come Wally che è di Ferretti, Nautor’s Swan che è di Ferragamo, Mylius che è di Gandini e Southern Wind di origine ligure, di Ice Yachts che ha sede in provincia di Cremona.

Basta scorrere la classifica, che trovate qui sotto, per rendervi conto di quanto siano prestigiose le barche in gara.

GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO GIORNO DI REGATE

Come è andata la prima regata

Il comitato di regata ha dato lo start della regata della prima giornata su un percorso di 19 miglia tra Portofino e Sestri Levante. La classifica finale, dopo il calcolo dei compensi, ha visto la prima vittoria di giornata per Capricorno di Rinaldo Del Bono, secondo posto per il Mylius 80 Twin Soul B di Luciano Gandini e terza piazza per lo Swan 98 Drifter Cube di Andrea Bianchedi. Vittoria in tempo reale per Pendragon di Carlo Alberini.

Si replica, a Portofino, lo spettacolo. Sino a domenica.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA GIORNATA

