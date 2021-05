Bavaria C38, scopri a Venezia il nuovissimo gioiellino di Cossutti

Dimenticatevi dei Bavaria “vecchia scuola”, ovvero barche improntate esclusivamente al comfort in crociera: i nuovi modelli “C” firmati da Maurizio Cossutti hanno rappresentato un vero e proprio step in avanti per il cantiere tedesco. Comodità, certo, ma anche linea e prestazioni.

A VENEZIA IN ANTEPRIMA MONDIALE IL BAVARIA C38

L’ultimo nato della gamma, il C38 (11,38 x 3,98 m, foto in alto), lo potrete vedere in anteprima al Salone di Venezia (29 maggio – 6 giugno), nello stand di Albatros Rimini e Goldsail Ravenna, storici dealer ufficiali italiani di Bavaria.

“Si tratta di una vera e propria première mondiale”, ci racconta il CEO di Albatros Rimini Claudio Bacchelli, “siamo contenti che l’occasione di presentare la barca per la prima volta sia in Italia, nella splendida cornice veneziana. Finalmente si riparte, c’è grande speranza da parte di tutti gli operatori ”.

NON SOLO C38

Il Bavaria C38 di Maurizio Cossutti (che, altra anticipazione, sarà presente per raccontare la nuova barca) non è l’unica chicca che il cantiere porta a Venezia: “Avremo anche il C50, sempre firmato di Cossutti, che ben rappresenta la nuova filosofia di Bavaria”. Lungo 15,55 m e largo 4,99, unisce una linea moderna a interni modulabili su qualsiasi esigenza. Pensate che oltre ad una versione a tre, quattro e cinque cabine, è disponibile anche una versione a sei cabine!

Per quanto riguarda l’altro marchio rappresentato da Albatros Rimini, quello dei catamarani Nautitech (cantiere francese acquisito nel 2015 da Bavaria), a Venezia sarà possibile visitare il Nautitech 40 Open. Lungo 11,98 m x 6,91 di baglio, è un progetto del grande Marc Lombard che è riuscito a ridefinire lo spazio di un catamarano da crociera. Mentre in passato il salone e il pozzetto della cockpit hanno avuto la tendenza ad essere mondi separati, qui sono stati combinati – provocando una sensazione completamente nuova di spazio.

ALBATROS RIMINI E GOLDSAIL RAVENNA VI ASPETTANO A VENEZIA!

Albatros Rimini e Goldsail Ravenna vi aspettano al Salone Nautico di Venezia nel loro stand dal 29 maggio al 6 giugno, nell’area sud del pontile P1 (nel bacino acqueo della Darsena Grande).

Per ulteriori informazioni e prenotare una visita a bordo: info@albatrosrimini.it, info@goldsailravenna.com