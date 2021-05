Charal 2: ecco come sarà il nuovo Imoca di Beyou disegnato da Manuard

Il Vendée Globe è finito solo da pochi mesi, ma Jérémie Beyou e Charal stanno già pensando al futuro, ovvero a un nuovo Imoca 60 foiler per lanciare un altra campagna, con largo anticipo, che culminerà con un nuovo giro del mondo tra 4 anni. Il tempo in simili sfide sportive è il migliore alleato e iniziare a lavorare in anticipo è la maggiore garanzia per riuscire ad avere un mezzo affidabile sulla linea di partenza. Fa rumore la scelta del designer fatta da Beyou, che ha deciso di lasciare lo studio VPLP che aveva progettato la prima Charal per affidare il disegno della nuova barca a Sam Manuard. Il progettista francese ha esordito in classe Imoca 60 con L’Occitaine di Armel Tripon, a detta dei più informati la barca più affidabile e che meglio navigava tra gli Imoca di ultima generazione, al netto di alcuni problemi che ha riscontrato a causa del varo solo pochi mesi prima della partenza del Vendée Globe.



Si sa pochissimo di come sarà Charal 2, ma dalle poche immagini diffuse si nota una certa assonanza estetica con L’Occitaine, con quella prua da “rocker” (con questa parola si descrive una particolare forma di carena non più completamente piatta come molti open moderni ma leggermente curva) che ha suscitato già molto interesse. Quando la vedremo in acqua? Il varo dovrebbe avvenire nel 2022.

