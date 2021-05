Si fa presto a chiamarli Blue Water

Blue Water, questa definizione negli ultimi anni, da quando si è diffusa sempre più la tendenza a vivere a bordo o navigare lungo, è sempre più ricorrente. Oggi un po’ tutti i cantieri hanno nelle loro produzioni qualcosa che viene identificato come Blue Water. Se volessimo fare un parallelo con il mondo dell’automobilismo i Blue Water potrebbero essere dei super suv del mare, in stile Lamborghini Urus o Maserati Levante. Ma quali sono le barche che possono vantarsi di appartenere a questa categoria e che caratteristiche devono avere?

LE MITICHE ACQUE BLU

L’espressione in inglese letteralmente significa “acqua blu” e identifica simbolicamente la navigazione d’altura. In senso più esteso e compiuto, con Blue Water nel mondo della nautica si intendono quelle barche con un livello di attrezzatura e costruzione superiore alle media, customizzabili in qualche elemento, in grado di navigare intorno al mondo, o comunque per lungo tempo, in totale sicurezza, con un livello di comfort a bordo elevato.

LUNGHEZZA E SPAZI

Per ottenere questi obiettivi la prima discriminante per definire un vero Blue Water cruiser è la lunghezza: quando parliamo di queste barche raramente possiamo guardare sotto i 40 piedi, perché verrebbe a mancare una delle caratteristiche fondamentali, ovvero spazi e vivibilità XXL. Fare un giro del mondo o navigare a lungo, magari in famiglia, significa trascorrere mesi in barca, quindi lo spazio e la qualità degli interni sono due dei criteri principali per identificare questa categoria di barche.

COSTRUZIONE E ATTREZZATURA

L’altra caratteristica importante è la costruzione e l’attrezzatura. L’alluminio era il materiale dei primi veri blue water e ancora oggi è molto in voga, ma viene utilizzato anche il carbonio o le resine più classiche, sempre con l’obiettivo di ottenere barche estremamente robuste, rigide, capaci di resistere a urti importanti contro il mare.

La barca da navigazioni in acque blu in alcune sue declinazioni può essere anche molto performante, la costruzione quindi è cruciale per realizzare un mezzo tanto robusto e sicuro tanto abile a navigare in qualsiasi condizione di vento e mare, anche nelle brezze.

L’attrezzatura, scelta sempre nei top di gamma a disposizione sul mercato, viene più che sovradimensionata rispetto ai carichi della barca, proprio per far fronte a eventuali e prolungate sollecitazioni quando si naviga per giorni con mare duro e vento forte. La scelta di attrezzatura di coperta di prima qualità è quindi un tassello imprescindibile per capire se una barca può essere inserita nel mondo dei blue water o meno.

GLI INTERNI

Così come per la qualità dell’attrezzatura, dentro un Blue Water non possono esserci compromessi, ogni dettaglio deve essere curato con cura artigianale e la fallegnameria non può concedersi alcuna sbavatura. Gli spazi devono essere usati in modo razionale, con grande attenzione alle zone di stivaggio. Il tutto deve farci sentire come se fossimo a casa: sicuri, comodi, protetti.

UN UNIVERSO VARIO

Ci sono barche che nascono con l’obiettivo di appartenere a questa categoria. Ci riferiamo per esempio alla maggior parte degli Hallberg Rassy, agli Swan da crociera, o a molte delle barche francesi costruite in alluminio come i Garcia o Alubat. Tre esempi di come costruzione, attrezzatura di coperta di qualità, e capacità di navigare a vela si uniscano. Ci sono poi altre barche che magari non nascono dichiaratamente con questo obiettivo ma che possono diventare dei Blue Water con alcune modifiche e migliorie. La base di partenza deve essere però quella della comodità interna. Una moderno Dufour, o altre barche di serie con simili caratteristiche, per esempio, molto comode e godibili a livello di comfort, maggiorando l’attrezzatura di coperta e studiando delle soluzioni apposite per manovre e vele, potrebbe diventare una barca con cui dedicarsi alle lunghissime navigazioni e da vivere a bordo per mesi.

Insomma il criterio Blue Water può anche essere declinato in vari modi, ci sono barche più sbilanciate verso le performance e altre con una filosofia più classica, ma tutte vogliono fare una sola cosa: navigare, navigare, navigare.

Mauro Giuffrè

