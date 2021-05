Vuoi far “correre” la tua barca a vela? Ecco gli strumenti giusti

Alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show, il nostro salone nautico digitale, trovate l’elettronica giusta per far andare veloce la vostra barca e, perché no, togliervi delle belle soddisfazioni in regata.

Vi basta visitare il padiglione di Navico, nella sezione “VELA (Race)” per scoprire le ultime novità di B&G, storico brand di strumenti per la navigazione dedicato ai velisti.

IL DISPLAY DATI CHE MONTI IN ORIZZONTALE O IN VERTICALE

Come ad esempio, Nemesis, che rappresenta la nuova generazione di display dati intelligenti per la vela: offre una visibilità senza precedenti, con personalizzazione completa o modelli multifunzione pre-impostati e dashboard automatiche facili da usare, che si basano sul punto di navigazione. Puoi utilizzarlo sia in orizzontale che in verticale. SCOPRI DI PIU’ SU NEMESIS

IL SUPER MULTIFUNZIONE

Se volete avere tutto sotto controllo sulla vostra barca di medie e grandi dimensioni, in un solo multifunzione compatto e semplice da utilizzare, scoprite il nuovo Zeus3S Glass Helm, che offre velocità e prestazioni imbattibili. Disponibile nei modelli da 24”, 19” e 16′‘, Zeus3S Glass Helm può essere acquistato come un gruppo di sistemi o con un solo display; il gruppo di sistemi include un display, GPS, tastiera e accessori. SCOPRI DI PIU’ SU ZEUS3S

UN SISTEMA DI CONTROLLO DEFINITIVO

Infine, vi invitiamo a scoprire i sistemi di strumenti e autopilota dell’H5000 di B&G, che combinano esclusive funzionalità di navigazione a una tecnologia ideale per le competizioni in un pacchetto semplice da utilizzare. Sviluppato per barche da crociera e da regata come il movimento 3D, la funzione starting line per partenze perfette in regata e molto, molto altro. SCOPRI DI PIU’ SU H5000

Entra in contatto con gli esperti di Navico con un click

Ovviamente nel padiglione di Navico trovi anche tutta la strumentazioni per lo yachting sotto e oltre i 12 metri e per la pesca in acqua dolce. Dai “trolling motor” ai radar, tutte le novità per stare al passo coi tempi. E se hai domande, ti basta cliccare sui pulsanti “contatta su whatsapp” e invia una mail per entrare in contatto con gli esperti di Navico. Ti rispondono subito!

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU’ GRANDE REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

