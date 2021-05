Ecco come sarà il primo mini maxi al mondo dotato di foil

Bastano due renders per fare viaggiare l’immaginazione e iniziare ad avere un’idea di cosa sarà la futura FlyingNikka, il mini maxi di 19 metri per le regate offshore che Roberto La Corte, sull’onda dell’entusiasmo della Coppa America, ha deciso di dotare di foil commissionando il progetto a Mark Mills. Nel frattempo è stato deciso il cantiere che lo costruirà, la King Marine di Valenzia specializzata nella realizzazione di yacht in composito da regata.

La barca strizza l’occhio dichiaratamente agli AC 75, in particolare il disegno del ponte sembra ricordare l’AC 75 dei neozelandesi. Il concetto di barca in generale sarà molto simile a quello degli AC 75, ma con una differenze sostanziale: sarà dotato si un classica deriva con bulbo, un elemento che in parte semplificherà la progettazione dei foil e in generale di tutta la barca, rispetto agli AC 75.

“Siamo convinti della nostra scelta (Il cantiere King Marine n.d.r.) e d’altronde stiamo parlando di un cantiere al top a livello mondiale, una garanzia in un progetto complesso come quello di FlyingNikka”, aggiunge Alessio Razeto, Team Manager e Responsabile del Progetto Vele. “La strada fino al varo è ancora lunga, contiamo di andare in acqua per l’estate del 2022 e sappiamo che nel frattempo avremo tante variabili da affrontare, ma siamo ben coscienti della complessità di questo progetto, quindi siamo pronti per affrontarle al meglio”.

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU’ GRANDE REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

Nome* Cognome* Email* Telefono* Privacy*

Accetto la Accetto la Privacy Policy REGISTRATI



Fatto? Ora iscriviti subito alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey!