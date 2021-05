Cime d’ormeggio: quali scegliere e perché te lo svela Punto Nautico XL

Spesso si tende a sottovalutare l’importanza delle cime d’ormeggio. E ci si trova, nei momenti di difficoltà, a dover manovrare in fase di attracco con cime pesantissime e sovradimensionate.

La scelta della cima giusta è fondamentale e alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show vengono in nostro soccorso gli esperti di Punto Nautico XL nel loro stand.

Ecco i loro consigli:

Cime fisse al porto: una treccia a 8 legnoli comunemente detta “Squareline” ma prodotta in fibra di poliammide perché questa, a differenza del poliestere, è molto più resistente a parità di diametro, molto più elastica e infine più leggera; ha solo il difetto di essere un po’ più costosa, ma ne vale la pena.

una treccia a 8 legnoli comunemente detta “Squareline” ma prodotta in fibra di poliammide perché questa, a differenza del poliestere, è molto più resistente a parità di diametro, molto più elastica e infine più leggera; ha solo il difetto di essere un po’ più costosa, ma ne vale la pena. Cime per ormeggi volanti: una cima che chiamiamo “Line rope” è costituita da una treccia esterna “calza” in poliestere e da una treccia interna ”anima” in poliammide. Questa combinazione consente di avere una cima molto morbida da maneggiare, più leggera di una doppia treccia in poliestere ed allo stesso tempo più resistente.

Dalla Spagna le cime giuste per la vostra barca. Qualunque essa sia

Alla Milano Yachting Week Punto Nautico XL si presenta con quattro gamme di cime REGATTA (QUI il catalogo completo, tra cui trovate anche i prodotti per l’ormeggio), il marchio di un’azienda spagnola di cime ad alte prestazioni per la nautica presente sul mercato internazionale da oltre 30 anni, sponsor della Nazionale Olimpica spagnola e di altri eventi. Si va dalla linea America’s Cup, caratterizzata da un utilizzo di fibre ad alta tecnologia, alla gamma Cruising dedicata al mondo della crociera, passando per la linea Dinghy per le derive o le sportboat e per la serie Performance, in cui le trecce sono costituite da un’anima che può essere solo in Dyneema SK78 o mista SK78+Polyestere.

Gli esperti di Punto Nautico XL sono a vostra disposizione

Se avete bisogno di consigli per armare la vostra barca, non esitate a contattare su whatsapp o mandare una mail ai tecnici di Punto Nautico XL nello stand, vi risponderanno subito!

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU’ GRANDE

REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

Nome* Cognome* Email* Telefono* Privacy*

Accetto la Accetto la Privacy Policy REGISTRATI



Fatto? Ora iscriviti subito alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey!