Via alle iscrizioni! Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, la più grande regata nella storia del Mediterraneo, con partenza il 15 maggio: 4.600 miglia a bordo di superbarche tutte uguali, di 100 piedi come il velocissimo Maxi Comanche, 80.000 concorrenti da ogni parte del mondo, tra cui grandi protagonisti della vela italiana e internazionale. Premi da capogiro per i primi classificati ma non solo.

Ora non ti serve altro che un tablet o un pc o uno smartphone. Perché la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è interamente online!

E’ semplicissimo partecipare, dal divano di casa tua o dall’ufficio e soprattutto possono farlo tutti, perché non occorre essere marinai di lungo corso o esperti velisti. Sul più grande portale di regate virtuali Virtual Regatta puoi affrontare l’avventura in modo estremamente semplice ed intuitivo.

Sia da pc che sul tuo device, grazie alla App di Virtual Regatta scaricabile su Google Play e nell’App Store. Puoi regatare in un “tutti contro tutti” oppure creare la tua squadra per competere contro i velisti più acclamati al mondo e vincere gli ambiti premi in palio.

UN’AVVENTURA PER TUTTI

Parlavamo di avventura. E’ proprio “avventura” la parola chiave della TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey. Avventura perché a bordo di una barca ultraperformante (che non potresti possedere nella realtà) ti lanci in una lunga navigazione che non affronteresti mai nel mondo reale. Ma che grazie all’esperienza virtuale, diventa coinvolgente come se fosse vera. E la possono fare tutti, anche chi non è un velista esperto.

Avventura perché regaterai con il vento reale, impostando vele, rotta da seguire, seguendo le previsioni meteo, scegliendo la strategia. Quando non sarai collegato, l’autopilota continua a far navigare la barca, come nella realtà. Non dovrai stare attaccato al tuo dispositivo per giorni! Avventura perché partecipando ti senti un piccolo eroe, qualsiasi sia il tuo risultato.

Avventura perché raccontiamo la regata sui nostri media e social, giornalmente, come accade nel giro d’Italia o al tour de France di ciclismo. Gli inviati speciali sono il nostro collaboratore Luigi Gallerani (che ha seguito la creazione della TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey fin dal primo giorno, ed è un grande appassionato di regate virtuali) assieme al nostro youtuber Fabio Portesan, con interviste ai racer e agli ospiti speciali, giorno dopo giorno.

NEL CUORE DEL MEDITERRANEO

E ora, veniamo al percorso. Partenza dal mar Ligure di fronte a Genova, rotta verso sud ovest, superando le coste francesi, passando vicino alle Baleari, per passare di fronte alla splendida Tarifa prima di superare le colonne d’Ercole. Passato lo stretto di Gibilterra, tra le onde dell’Atlantico, l’obiettivo è essere tra i primi a doppiare Madeira e superata la prima boa, trovare il vento giusto per rientrare in Mediterraneo. Poi verso Malta per doppiare Creta, ultima boa obbligata. Passata Creta, sarà ancora volta una questione di tattica, per trovare la rotta con i venti più favorevoli ed essere tra i primi a varcare la linea di arrivo a Cagliari, base di Luna Rossa (che, a proposito, partecipa con un suo team, quindi iscrivendoti sfidi i campioni che hai tifato durante la Coppa America!).

PIU’ DI 50 PREMI PER VOI

Alle VELA Cup fisiche, siamo soliti usare la formula “premi per quasi tutti”. Visto il numero di partecipanti previsto alla Med Odyssey, a questo giro non possiamo prometterteli. Ma saranno comunque tantissimi, più di 50: dai cronografi TAG Heuer Aquaracer per i vincitori, ai premi speciali Garmin (come i satellitari bidirezionali Inreach) per i concorrenti che completeranno il percorso facendo la rotta migliore, e tanti premi giornalieri messi a disposizione da noi e dai nostri partner, tra cui Murphy & Nye.

Con il form sottostante ti iscrivi alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey da assoluto protagonista e puoi vincere fantastici premi messi a disposizione dai nostri partner.

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU’ GRANDE

REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

