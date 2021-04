FOTO Le prime immagini del nuovo Y8 Vegas Baby, dal design made in Italy

Ecco le prime foto in navigazione di “Vegas Baby”, l’ultimo Y8 appena varato da YYachts di Michael Schmidt. Il cantiere di Greifswald ha annunciato che altri tre modelli seguiranno fino all’estate.

Vegas Baby, 24 metri di barca, sta attualmente completando le prove in mare nel Mar Baltico al largo di Greifswald con il suo equipaggio.

Il design e lo stile esterno sportivo sono ancora opera di Lorenzo Argento. Il progettista italiano commenta così il suo lavoro: “La barca è un bell’esempio di come si realizza un buon progetto. Abbiamo leggermente ridisegnato lo scafo rispetto al nostro progetto originale Y8, soprattutto nella parte posteriore, ridefinendo la geometria di poppa e la console di comando. Il pozzetto offre anche una protezione leggermente maggiore grazie a queste misure”.

A proposito, andate a scoprire la filosofia che sta dietro all’Y8 nello stand di YYachts alla Milano Yachting Week. Una coperta così pulita e “flush” come quella dell’Y8 di Y Yachts è una gioia per gli occhi. Gli yacht sono diventati sempre più complicati. I produttori di attrezzature hanno introdotto molte funzioni e sistemi non necessari che generano solo complessità e causano problemi a bordo.

Y Yachts crea yacht che non hanno più delle caratteristiche necessarie per navigare in modo veloce e al tempo stesso in tutta comodità. “Non è stato semplice per il nostro team di esperti mettere le mani su ciò che era necessario e ciò che non lo era per raggiungere questo obiettivo”, dicono al cantiere di Michael Schmidt. Ma alla fine ci sono riusciti.

All’interno, l’armatore del “Vegas Baby” si è ispirato a un Y8 costruito in precedenza. Francesca Modica del team di progettazione di YYachts dice: “Al cliente è piaciuto così tanto il “Makai” che il “Vegas Baby” ha avuto un interno molto simile. Abbiamo solo modificato un po’ la sala da pranzo dell’equipaggio e la cucina”. Nel complesso, l’interno progettato da Design Unlimited può essere descritto come molto moderno – legni chiari contrastano con un pavimento scuro e tessuti grigi.

Entro l’estate, YYachts lancerà altri due modelli Y7 e uno yacht personalizzato di 90 piedi con un design di Bill Tripp e un design interno di Winch Design.

I NUMERI DELL’Y8 VEGAS BABY

Lunghezza fuori tutto 23,99 m

Lunghezza al galleggiamento 21,75 m

Larghezza 6,00 m

Pescaggio (chiglia fissa) 4,00 m

Dislocamento ca. 34,5 t

Randa 190 mq

Fiocco autovirante 114 mq

Codice 0 245 mq

Gennaker 389 mq

Motore Nanni T4.230 (169 kW)

