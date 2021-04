Ci sono delle barche che hanno fatto tendenza. Una di queste è il Jeanneau Sun Odyssey 40 DS (12,20 m x 3,95 m). DS sta per “Deck Saloon”, ovvero il quadrato rialzato che consente visibilità esterna a 360° quando si è sottocoperta e fornisce una luminosità interna eccellente.

All’epoca, stiamo parlando di 20 anni fa, fu una soluzione innovativa e largamente imitata.

In produzione dal 2000 al 2004, questo progetto di Daniel Andrieu veniva proposto in tre versioni (tre cabine e un bagno, tre cabine e un bagno, tre cabine e due bagni) ed è tutt’ora un comodissimo cruiser.

La grande particolarità della barca, tuttavia, risiede nel pozzetto. Il timone a ruota, soluzione insolita per un 40′, è situato a dritta con la postazione del timoniere avanzata a ridosso della tuga.

Questo consente di avere spazi XXL in pozzetto, con una seduta a dritta a L che si completa a poppa e quella “normale” a sinistra.

BARCHE USATE Jeanneau Sun Odyssey 40 DS, un’occasione unica

Il modello che vi proponiamo all’asta è del 2003 (termine ultimo per presentare un’offerta: 14 maggio) in ottime condizioni, e dotato di ogni comodità per la crociera e il suo layout interno ha due cabine (6 posti letto totali). La barca sarà visibile a secco a partire dal 6 maggio e la stessa verrà venduta con carenaggio, tagliando motore, filtri e prese a mare.

Al link qui sotto scoprite tutti i dettagli sulla barca e potete già effettuare un’offerta!

SCOPRI LE FOTO, IL PREZZO E L’ANNUNCIO COMPLETO

L’asta è gestita da Wondike, società di seri professionisti che si occupa di aste di beni di lusso e barche usate, e per i nostri lettori riserva in via esclusiva un servizio di asta gratuito per barche di piccola media dimensione, contattali per maggiori dettagli prenotando una videocall al seguente link.