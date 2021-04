Una delle abitudini che sono state stravolte in questo ultimo anno e mezzo è sicuramente quella del cibo fuori casa: ristoranti aperti solo a pranzo, solo all’aperto, solo per l’asporto, ne abbiamo viste di tutti i colori. Alla Milano Yachting Week – The digital boat Show vi presentiamo Foodinghy, l’innovativo servizio che vi permette di avere anche in barca il cibo dei vostri ristoranti preferiti.

Supporta la riapertura dei ristoranti, ordina con Foodinghy!

Ora che i ristoranti sembrano finalmente sulla via della riapertura totale, l’invito che rivolgiamo a tutti è quello di supportarli andando a mangiarci oppure ordinando il loro cibo, a casa o…in barca! Come funziona Foodinghy? Semplicissimo: andate sul sito di Foodinghy, scegliete il ristorante e piatti che volete a bordo e in 30 minuti vi arriveranno a bordo di un tender! A noi l’idea sembra semplicissima e allo stesso tempo incredibilmente geniale! Non vediamo l’ora di ordinare con Foodinghy quest’estate in barca.

Visitando lo stand di Foodinghy scoprirete chi c’è dietro a questa idea innovativa, ascoltando l’intervista al fondatore Andrea Guagno che si era stufato di mangiare sempre pizza e focaccia quando era in rada. E se sei un ristorante sul mare e vuoi aumentare le entrate del tuo locale li puoi contattare per diventare un ristorante Foodinghy.

Per saperne di più

Se vuoi approfondire il discorso e ricevere altre info personalizzate, ti basta cliccare sul tasto della mail o di whatsapp. Ti rispondono subito.