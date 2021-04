ClubSwan 125, nato per rompere gli schemi. FOTO

Il ClubSwan 125 è una barca destinata a lasciare il segno nel mondo della vela. Non è un mistero che Nautor con questo progetto, affidato al vulcanico Juan K, abbia come obiettivo quello di mettere in acqua la barca monoscafo più veloce che ci sia in circolazione. L’attesa era quindi piuttosto alta per scoprire come sarebbe stato nella realtà questo 38 metri (in attesa di conoscere anche tutti i numeri della barca non ancora resi noti n.d.r.). Il cantiere ha diffuso le prime immagini, e già dalla colorazione scelta si capisce quanto questo non sia il classico Swan. Del resto il 125 appartiene alla linea ClubSwan del cantiere, la divisione ad alte prestazioni di Nautor, di cui fanno parte attualmente anche il ClubSwan 36 e il 50, anche questi disegnati da Jan K. Esteticamente la barca si ispira ai moderni yacht da regata oceanici.

“Il lancio di questo importante yacht, segna una pietra miliare per noi qui alla Nautor’s Swan e scriverà una nuova pagina nella storia della vela. Abbiamo ospitato nella nostra struttura così tanti esperti che hanno lavorato al progetto e questo è stato qualcosa di stimolante e impegnativo. Abbiamo avuto l’opportunità di esplorare nuovi modi di costruire e sfidare noi stessi per creare uno degli yacht più sorprendenti di tutti i tempi, mantenendo ancora il DNA Swan”, ha commentato Giovanni Pomati, CEO.

Nelle prossime settimane la barca verrà finita di armare, con il montaggio della chiglia, dell’albero, e la definizione dell’attrezzatura di coperta prima del varo ufficiale e dei primi test a vela.

www.nautorswan.com

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!