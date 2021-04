“Sfida” a due scafi: Elba 45 o Lagoon 46? Scopriteli qui, poi decidete voi

Oggi alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show vi portiamo alla scoperta di due catamarani perfetti per la vostra crociera ultracomoda.

Stiamo parlando di due modelli tra i 13 e i 14 metri di due grandi cantieri di multiscafi che, a bordo, hanno spazi che fino a qualche anno fa erano impensabili, anche sui catamarni: l’Elba 45 di Fountaine Pajot e il Lagoon 46. Quale è meglio per voi? La decisione è vostra!

ELBA 45 O LAGOON 46?

Elba 45 (13,45 x 7,55 m)

Partiamo dall’Elba 45, che vi consigliamo di conoscere nel dettaglio nello stand di Race Nautica: lungo 13,45 m per un baglio massimo di 7,55, è un vero e proprio catamarano di lusso. Elba 45 è disponibile in due versioni, Maestro, con una cabina armatoriale con bagno privato, due cabine doppie e due bagni adiacenti e Quatuor, con 4 cabine doppie e 4 bagni adiacenti.

Scoprirete come nell’Elba 45 i classici spazi nautici siano in realtà di grandi dimensioni, con una delle più grandi aree lounge della sua categoria, la suite armatoriale e le camere per gli ospiti di dimensioni mozzafiato. Le aree relax di 8,5 metri quadrati nella parte anteriore della barca sono l’ideale per godersi la bellezza del mare nel modo più rilassato possibile.

Lagoon 46 (13,99 x 7,96 m)

Appena pochi centimetri sopra rispetto all’Elba 45 troviamo il Lagoon 46 (13,99 x 7,96 m), che potete visitare nello stand di Spartivento Yachts. Il Lagoon 46 si propone con: un piano velico ottimizzato per migliorare il rapporto superficie velica/dislocamento, un albero arretrato, frutto dell’esperienza maturata dallo Studio VPLP nel mondo delle regate, che conferisce maggiore slancio, un boma più corto e un fiocco autovirante, oltre a un FlatWinder elettrico per il carrello della randa e un grande triangolo di prua, per ampliare la scelta delle vele di prua e le performance.

Firmati Nauta Design, gli interni del Lagoon 46 si caratterizzano per uno stile raffinato, elegante e funzionale. Gli spazi privati riservati all’armatore sono generosi, con un letto island che offre il massimo comfort. Ma anche le altre cabine sono decisamente spaziose, in particolare quella di prua in cui il letto non ha nulla da invidiare rispetto alle soluzioni di poppa.

Elba 45 o Lagoon 46? Un scelta difficile, vero?