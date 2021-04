Un mostro di 32 metri con foil per battere ogni record esistente

Ci sono voluti 24 mesi, 150.000 ore di lavoro ma adesso il maxi trimarano Banque Populaire XI è pronto per andare in acqua e per essere consegnato alle cure attente di Armel Le Cleac’h, lo skipper, vincitore del Vendée Globe 2017, per il quale è stato costruito.

La costruzione è stata affidata al cantiere CDK Technologies dei fratelli Desjoyeaux, su progetto dello studio VPLP, con la collaborazione di Multiplast a Vannes, in Bretagna e Fibre Mechanics a Lymington nel Regno Unito, che hanno realizzato alcuni componenti del maxi trimarano come per esempio lo scafo centrale.

Banque Polupaire, appartenente alla classe dei maxi’ trimarani denominati Ultime (32 metri di lunghezza), è dotato di foil a L e avrà l’obiettivo di volare in Oceano, come già sperimentato da Gabart con Macif attuale detentore del giro del mondo in solitario con il tempo di 42 giorni. L’obiettivo di Le Cleac’h non sarà subito quello dell’assalto al record ma le sfide saranno più graduali. Il primo appuntamento sarà la Transat Jacques Vabre 2021 che partirà il 7 novembre. Ma l’obiettivo più grande è proprio quello, il record in solitaria al giro del mondo.

“Vorrei ringraziare tutto il team di CDK Technologies per il loro impegno, la loro capacità di ascolto e la loro professionalità durante la costruzione di Banque Populaire XI. Conosco la misura in cui si sono impegnati e superato se stessi per questo progetto. Ho apprezzato molto le sinergie e la fiducia reciproca tra il Team Banque Populaire e CDK Technologies in questi due anni di lavoro insieme. Sono riusciti a portare a termine questa grande sfida e possono essere orgogliosi del risultato. La barca è pronta a partire ed è molto ben progettata tecnicamente, il che è l’ideale per affrontare le grandi sfide che ci attendono. ” il commento di Armel Le Cleac’h.

Mauro Giuffrè

