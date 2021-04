Mattia Camboni da impazzire, è argento al mondiale RS:X di Cadice

Mattia Camboni è medaglia d’argento al mondiale RS:X di Cadiz, Spagna, conquista il titolo di vice campione nell’ultimo evento prima dei giochi olimpici di Tokyo in programma dal 23 luglio all’8 agosto 2021. Il 26enne di Civitavecchia ha chiuso al primo posto la medal race, confermandosi atleta dal sangue freddo quando la posta in palio diventa alta. L’oro è stato vinto dall’olandese Kiran Badloe, terzo il greco Vyron Kokkalanis. Per Camboni un altro argento dopo il secondo posto centrato all’Europeo appena un mese fa.

“Che dire , non ho parole per descrivere quello che sto provando ; è forse il momento più bello della mia vita” ha commentato Camboni sulla sua pagina Facebook. Una settimana solida quella di Mattia, che dopo il 21mo nella prima prova, scartato, ha infilato un 6-1-2-4-6-4-11-10 prima della vittoria della medal. Adesso l’attenzione del windsurfista si sposteranno verso i giochi Olimpici, dove arriverà come una delle frecce della spedizione azzurra della vela.

Il commento live dal campo del coach Riccardo Belli

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!