Fatti l’impianto hi-fi in barca (con una qualità che… neanche a casa)!

Un conto è ascoltare la musica in barca con le casse Bluetooth, o con la radio tradizionale. Un altro è farlo con un impianto hi-fi che soddisferebbe anche il più esigente degli audiofili. Alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show, nello stand di Indemar, trovate i sistemi audio perfetti per “gasarvi” con le vostre hit preferite, alla fonda (senza disturbare le barche vicine) o in navigazione.

Kicker Marine Audio, l’impianto hi-fi perfetto per la barca

Sono i prodotti Kicker Marine Audio, che vi aiutano a portare l’audio ad alte prestazioni sulla tua barca. Costruiti per resistere intemperie, sale, umidità ed esposizione ai raggi UV, gli altoparlanti e subwoofer assicurano una qualità audio superiore.

Per capire come sia possibile, vi basta visitare i prodotti nello stand: ad esempio, i trattamenti UV sui coni stampati a iniezione, bordi in Santoprene, e griglie aiutano a mantenere prestazioni ai massimi livelli, anche in acqua. E questo è solo uno dei tanti segreti dei sistemi Kicker Marine Audio che vi invitiamo a scoprire nello stand di Indemar.

Per saperne di più

Per qualsiasi info o chiarimento sui prodotti, vi basta cliccare sui pulsanti “Invia una mail” o “Contatta su Whatsapp” e gli esperti di Indemar, storico distributore di componenti tecnici innovativi per il settore marino vi risponderanno subito.

ESPLORA SUBITO LO STAND DI INDEMAR ALLA MILANO YACHTING WEEK