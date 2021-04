Farr X2: in arrivo una macchina da vela offshore

La tendenza delle regate X2, ovvero con equipaggi in coppia. è stata una delle tendenze di successo delle ultime stagioni, di pari passo con la crescente passione per le regate d’altura. Nel mondo della vela oceanica è una tendenza assodata, ma ormai anche molti velisti “normali” amano cimentarsi nella vela in coppia. Lo studio Farr Yacht Design ha intuito questa tendenza e ha deciso di lanciare sul mercato, per ora è ancora a livello di concept, un progetto dedicato a questo mondo.

Si chiamerà Farr X2, sarà lungo 9,20 mt e peserà appena 2500 kg di cui oltre mille saranno in zavorra. Si tratta di una piccola-grande barca pensata per la navigazione d’altura, con tanti dettagli “smart” per rendere la vita dei velisti a bordo comoda e funzionale. Interessante il dettaglio del doppio poggia piedi, richiudibile, in pozzetto per entrambi i membri di equipaggio. La tuga ha una forma particolare, si allarga nella parte posteriore per far si che l’acqua sul ponte defluisca lateralmente, e a poppa prosegue con un tettuccio per tenere il pozzetto un po’ più riparato. La barca nel look ricorda un po’ gli open oceanici me con linee meno estreme.

Potrebbe essere anche lei una candidata per un futuro olimpico della vela offshore in doppio? Per le Olimpiadi di Parigi la situazione della vela sul tema è ancora incerta, ma per il futuro non è da escludere. Intanto sarà una barca a disposizione di tanti appassionati per potere partecipare a corte, medie e lunghe regate offshore o costiere.

Lungh. scafo: 9,2mt

Lungh. f.t: 10,8mt

Largh.: 3,15 mt

Pescaggio: 2,1mt

Disloc: 2.500kg

Zavorra: 1.000kg

Ballast: 250l

Costruzione: Vinyl Ester / PVC Core

Motore: Volvo Penta D1 – 13

Prezzo: USD $205,000

www.farrx2.com

