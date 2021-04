BARCHE USATE Vendono tre imperdibili gioielli d’epoca e “modern classic”

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi tre barche d’epoca e “modern classic” da veri intenditori, offerte a prezzi molto interessanti! Ve le presentiamo in ordine decrescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela.

TRE BARCHE USATE D’EPOCA E MODERN CLASSIC

UN PEZZO DI STORIA DELLA VELA

La prima delle barche usate che vi proponiamo è “Kim“, un Ocean Racer RORC II Classe lungo 14,50 m del 1963. La barca fu costruita dal cantiere Fratelli Cozzani di Spezia ed è visibile in Liguria. Stazzato RORC (Royal Ocean Racing Club), quindi progettato per affrontare le più dure condizioni, questo sloop, se da un lato mantiene tutta la bellezza tipica delle barche della “golden age” dello yachting, dall’altro è dotata di ogni comodità.

Ha due cabine e due bagni, è motorizzata con un motore Aifo 85 cavalli, è completa di gioco di vele, avvolgifiocco e winch Harken, albero nuovo, salpancora elettrico, elettronica, cucina e forno elettrico. Una vera occasione per diventare orgogliosi armatori di un pezzo di storia della vela.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

PICCOLA GOLETTA, GRANDI NAVIGAZIONI

Scendiamo di qualche metro per la seconda delle barche usate in rassegna. Stiamo parlando di un “modern classic”, ovvero della Goletta bermudiana “Drago“, 10 metri di lunghezza (e quindi classificabile come natante) per 3,49 m di baglio, realizzata in ferrocemento nel 2000 da Massimo Perinetti Casoni dei Venturieri di Chioggia (VE).

Ideale per navigazioni d’altura, Drago è un modello di Pacific Dream, nome che evoca lontane navigazioni nei Mari del Sud, progettato dal belga Luc Honsia. I più navigati ricorderanno Honsia per aver fatto parte della squadra di progettisti del cantiere Tencara, costruttore de Il Moro di Venezia.

Il modello, visibile a Chioggia, ha percorso 30.000 miglia dal varo, dimostrando eccezionali doti di robustezza e navigabilità. Rispetto al progetto originale è stato leggermente accentuato il cavallino, che contribuisce a rendere più eleganti le linee dell’imbarcazione. La chiglia lunga continua impedisce a eventuali alghe o rifiuti plastici di incastrarsi nell’opera viva. La poppa rientrante, con la pala del timone, gli agugliotti e le femminelle a vista, consentono inoltre di avere sempre sott’occhio lo stato della timoneria.

La lieve bolzonatura della coperta ha contribuito a creare sufficienti volumi interni per allestire due cabine doppie (la matrimoniale a prua e due letti separati a poppa), il w.c. con l’altezza d’uomo, il quadrato a ‘C’ sulla sinistra e la cucina a murata sul lato di dritta accanto a un angolo carteggio, oggi ormai quasi scomparso sulle barche di nuova generazione. Presente anche una stufa a gasolio, utile per le navigazioni invernali. Le armadiature con gli stipetti in paglia di Vienna contribuiscono al naturale ricambio d’aria in presenza di indumenti umidi o bagnati. Il prezzo è molto interessante.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

NEL SEGNO DI HERRESHOFF

Chiudiamo la rassegna di barche usate con un Herreshoff Eagle, lungo 6,70 m, venduto a un prezzo molto interessante. L’Herreshoff Eagle è un Cat-boat americano costruito dalla Nowak & Williams nel 1974, scafo e coperta in vetroresina, deriva mobile, timone a barra, armo aurico, armata a sloop con bompresso e fiocco bomato. E’ attrezzata per poter issare facilmente la controranda.E’ stata progettata da Halsey Herreshoff, l’ultimo discendente della storica famiglia di costruttori di splendide barche che hanno fatto la storia della nautica.

L’Herreshoff Eagle ha le linee dei veloci catboat costruiti nell’800 dal cantiere Herreshoff a Bristol nel Rhode Island, Usa. Diva, questo il suo nome, è molto probabilmente, l’unico esemplare di questo modello mai arrivato in Europa. La barca, veloce, sicura e manovriera, con vele Zadro a ferzi verticali, praticamente nuove, è pronta alla navigazione, fresca di cantiere,con l’albero in alluminio appena ridipinto e riattrezzato; è spinta da un motore fuoribordo Yamaha da 6 CV due tempi, con elica da lavoro. WC marino. Lo skeg è in bronzo. Unico proprietario dal 2005.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

