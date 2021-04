Le sacche da barca per la tua estate? Profumano di VELA

L’estate è alle porte e le gite in barca sono lì, a portata di mano. Ne sentiamo già il profumo, così abbiamo pensato di creare una linea di borse in collaborazione RIVELAMI, amici, velisti e ideatori della medesima linea di sacca e accessori a base di vele riutilizzate.

Ecologiche, resistenti e soprattutto belle, brandizzate con l’esclusivo logo del Giornale della Vela, ideato dal celebre grafico Bob Noorda. Borse multiuso utili in barca, in casa o in gite all’aperto.

UNA LINEA, TRE PRODOTTI

C’è la sacca Marino: la puoi riempire dall’alto, oppure dalla comoda Zip laterale che ti permette di raggiungere le tue cose con maggior facilità. La tracolla regolabile ti permette di portarla a spalla o come se fosse uno zaino.

Poi c’è la sacca Marina: puoi usarla come pratica e infinitamente capiente borsa da spiaggia, per la spesa della tua cambusa, oppure usarla in barca come cesta lavanderia: sarà facile scendere a terra con i panni da lavare. Perfetta anche per i giochi dei bimbi. Più che una borsa è un tutto fare!

Guardate il nostro video per saperne di più, inoltre c’è il “Dondo”. Cos’è? Un pratico porta oggetti da appendere dove vuoi, che grazie al design curato bascula in simbiosi con l’imbarcazione. Sono in vendita solo sullo store digitale della Milano Yachting Week, la Boatique.

Per saperne di più cliccate sui link sotto ai video, potete acquistare direttamente i prodotti! E come si dice in questi casi, buon viaggio!

Dove trovate i prodotti:

https://store.milanoyachtingweek.com/home/139-sacca-marino-edizione-speciale-vela-.html

https://store.milanoyachtingweek.com/home/140-sacca-marina-la-borsa-tuttofare-edizione-vela-.html

https://store.milanoyachtingweek.com/home/142-portaoggetti-del-marinaio.html