Un podcast di nove puntate per raccontare Moitessier

Amici velisti, c’è un podcast che parla di vela (finalmente!).

Oggi è uscito gratuitamente su tutte le principali piattaforme di podcast (Spotify, Apple pod- cast, Spreaker, ecc.) il primo episodio di Rumore di mare, un racconto in nove episodi in cui si narra la storia di Bernard Moitessier.

Questo affascinante e tormentato navigatore è noto soprattutto per un gesto apparentemente folle: nel 1969, vicino a una possibile vittoria nella prima regata intorno al mondo in solitario, la Golden Globe Race, decise di cambiare rotta e proseguire il suo viaggio verso le isole del Pacifico, rinunciando alla gara. Ma non è l’unica decisione anticonformista e controcorrente che fece nella vita.

La sua storia è costellata di episodi avventurosi ed estremi, ma tutti volti all’inseguimento di un grande sogno: conquistare la propria idea di libertà. Un marinaio incredibilmente ostinato e tenace, in grado di affrontare difficoltà emotive e pratiche, di superare momenti molto dolorosi per rimettersi sempre in acqua, fino a compiere le sue imprese più grandi, che lo consegnano alla leggenda.

Rumore di mare è concepito per essere ascoltato anche da chi di navigazione non sa nulla. La vita di Moitessier affascina tutti perché, seppur nella sua evidente originalità, incarna perfettamente la voglia di libertà che è in ognuno di noi. Moitessier ha semplicemente deciso di seguire il suo desiderio senza compro- messi.

I nove episodi, con un ritmo narrativo piacevole e incalzante, raccontano tutta la sua vita dall’infanzia in Indocina ai viaggi in giro per il mondo dalle Mauritius a Città del Capo, dalle Antille a Tahiti, dalle prime goffe imprese in mare fino alla Golden Globe Race dove si fece conoscere al grande pubblico, fino alla sua morte in Francia. Il racconto è impreziosito dal contributo di due bravissimi attori: oltre alla voce narrante, dell’autore, c’è quella di Marco Bonadei che interpreta Bernard Moitessier e quella di Corinna Agustoni, che interpreta Marthe Moitessier nel primo episodio e Françoise Moitessier negli altri.

Chi è l’autore del podcast su Moitessier

A realizzare il podcast è stato un navigatore per passione e storico di professione, l’autore Fabio Berio, alla sua prima esperienza di format audio. Nato a Imperia nel 1977, fin da bambino si è trovato a passare molto tempo su qualunque cosa galleggiasse. Ha collaborato a lungo con l’Università degli Studi di Milano, svolgendo attività di ricerca e didattica nell’area della Storia della mobilità. Oggi insegna Storia delle migrazioni allo IED di Milano e gestisce un’associazione sportiva per la promozione della navigazione a vela.

