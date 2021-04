Le prime FOTO in navigazione del nuovo Neel 43

Primi bordi in mare per l’ultimo nato in casa Neel Trimarnas (Scopri la nostra visita al cantiere e la prova del Neel 65), ovvero la nuova entry level del cantiere, il Neel 43. Disegnato da Marc Lombard, questo trimarano rappresenta una strada originale verso il mondo della crociera. Chi lo ha detto infatti che quando si parla di crociera sui multiscafi ci siano solo i cat? Neel ha sempre creduto che anche su tre scafi il paradigma della crociera si potesse declinare efficacemente, riuscendo a trovare con la sua gamma il difficile equilibrio tra una barca veloce a vela ed effettivamente comoda e ben rifinita da vivere a bordo.

Il nuovo 43 piedi ricalca da un punto di vista estetico, oltre che concettuale, i modelli precedenti, a partire dalla particolare forma della tuga che con la sua stellatura è uno dei marchi di fabbrica dei Neel.

Con 102 mq di superficie velica per 9 tonnellate di dislocamento leggero dichiarate, il rapporto tra peso e superficie velica è decisamente interessante ed è facile prevedere cone il Neel 43 soprattuto dal traverso al lasco non farà fatica a navigare oltre i 10 nodi di velocità non appena la brezza sale.

Lunghezza fuori tutto 12,90 m

Larghezza 7,40 m

Immersione 1,50 m

Altezza albero 19 m

Dislocamento 9.000 kg

Randa 58,60 m²

Fiocc 43,40 m²

Serbatoio acqua 500 L

Carburante 300 L

Motore Volvo 50 CV

Progetto: Marc Lombard Yacht Design Group

Cantiere NEEL-TRIMARANS

