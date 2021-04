I cat Lagoon alla Milano Yachting Week. Basta un click per innamorarsi

Volete capire come si sono evoluti i catamarani, sino a diventare la barca più comoda e semplice da usare che ci sia?

Vi basta entrare nel porto della Milano Yachting Week – The digital boat show ed entrare nello stand in banchina di Spartivento Yachts concessionario di Lagoon, leader in questo segmento di mercato.

Vi troverete davanti a tre modelli del famoso cantiere francese di ultima generazione, il Lagoon 46 (m 13,96 x 7,96), il Lagoon 50 (m 14,75 x 8,10) e il Lagoon 52 (m 15,85 x 8,60)

Scopri perché i Lagoon di nuova generazione hanno un tocco in più

Sono tre catamarani da 14 a 16 metri che incarnano il meglio della nuova gamma. Grande abitabilità, una linea accattivante, prestazioni a vela e a motore stupefacenti. Entrate nello stand Lagoon by Spartivento Yachts e potrete facilmente confrontarli tra loro con un semplice click.

Questi tre modelli hanno in comune il progetto degli architetti iconici del mondo dei multiscafi Van Peteghem-Lauriot Prévost (VPLP) e il design made in Italy del famoso studio Nauta Design.

Un binomio che rende questi tre catamarani, Lagoon 46, Lagoon 50 e Lagoon 52 assolutamente unici.

Con la formula Yacht Management la barca diventa un affare

Spartivento Yachts ha un’altra particolarità che rende unica la sua offerta: lo Yacht Management. Cos’è? Basta leggere nello Stand di Spartivento la brochure dove spiegano la loro offerta di gestione della barca che porta a non avere più costi, tempo perso e grane nella gestione della barca, ormeggio compreso. E poi avere un rendimento affidandogli la barca, che viene affittata generando un reddito. Perché Spartivento è anche una delle società di noleggio più grandi del Mediterraneo.

Spartivento Yachts è a tua disposizione alla MYW

Vi conviene andare subito nello stand di Spartivento, guardarvi con attenzione i modelli Lagoon e Beneteau in esposizione e, per avere maggiori informazioni personalizzate, vi basta cliccare sui bottoni “invia una mail” o “contatta su whatsapp”. I loro esperti vi risponderanno subito.