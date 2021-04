BARCHE USATE Vendono cinque modelli imperdibili da 10 a 12 metri

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate dai 10 ai 12 metri, più “anziane” e più recenti, perfette per la vostra crociera e come prima barca! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela.

CINQUE BARCHE USATE DA 10 A 12 METRI

UN GIOIELLO DI PETERSON A UN PREZZO GOLOSO

La prima delle barche usate che vi proponiamo è grande classico che, ancora oggi, accende i cuori degli appassionati. Disegnato da Doug Peterson (il progettista di Luna Rossa nel 2000!), lo Show 34 (10,26 x 3,31 m) prodotto dal 1975 all’84) era una barca ben proporzionata con buone prestazioni veliche e partecipava con successo a regate. Il pozzetto era piuttosto piccolo, vista la ridotta larghezza poppiera che caratterizzava i progetti dell’epoca. In compenso sottocoperta le disposizioni erano confortevoli e ben concepite.

Esistevano due versioni, che differivano nel layout del quadrato. Nella prima (chiamata L7) sulla destra un divano a U, trasformabile in cuccetta matrimoniale. Nella seconda (R7) due cuccette per murata, poste una sopra l’altra, con al centro un tavolo abbattibile. A prua una cabina con letto doppio e la toilette, a fianco della discesa la cucina. A poppa una cabina. La costruzione in vetroresina semplice era comunque solida e sicura (attenzione alla osmosi!).

Il modello in rassegna è del 1979, è visibile a La Spezia, in Liguria: “Essenziale, timone a barra, con tutte le dotazioni. Motore Buck 20HP, rifatto 2018. Rina 2022”. Il prezzo è molto interessante.

CORTI SLANCI E LINEA CLASSICA

Facciamo un salto in avanti nel tempo con la seconda delle barche usate in rassegna. Nel 2004 precisamente: l’anno di produzione di questo Hanse 341 (10,35 x 3,40 m) visibile nelle Marche. Corti slanci e linea classica, di quelle che piacciono anche agli statunitensi, per l’Hanse 341. Il progetto della carena e delle appendici è di Judel Vrolijk (la barca, nel 2002, vinse il premio di European Yacht of The Year) e garantisce prestazioni di buon livello, supportate da un piano velico dove si può optare per un fiocco autovirante o per un grande genoa.

La generosa larghezza, che si prolunga anche verso poppa, garantisce un’abitabilità del pozzetto di livello superiore. Gli interni si possono scegliere a due o tre cabine (due a poppa). Particolarmente riuscito il locale toilette. Interessante la disposizione del quadrato con un divano a C fronteggiante un tavolo a murata, utilizzabile anche per carteggio, con due divanetti ai lati. La cucina, attrezzata, è armonizzata con la dinette.

Il modello che vi proponiamo è motorizzato Yanmar 30 cavalli, tra le dotazioni ha persino aria condizionata, Plotter Aixom 9 plus con telecamera realtà aumentata e radar Quantum!

ABITABILITA’ INCREDIBILE IN UN 10 METRI!

La terza delle barche usate in vetrina è un Oceanis 331 Clipper (10,35 x 3,42 m).

Il punto forte di questo dieci metri, disegnato da Finot nel 1999, è l’abitabilità che è ai vertici della categoria. Per raggiungere questo risultato, i volumi dello scafo e la larghezza poppiera sono imponenti. Malgrado ciò l’estetica non è sgradevole, anzi. Le linee d’acqua sono invece tese e pulite e permettono una buona stabilità sotto vela. In coperta il pozzetto è quasi quadrato, troneggia la colonnina della ruota del timone con consolle portastrumenti. L’attrezzatura è semplice, ma sufficiente per manovrare anche a equipaggio ridotto.

Gli interni sono previsti con due o tre cabine e un bagno. Il quadrato è a divani fronteggianti trasformabili. Sul lato sinistro della discesa c’è la cucina. Costruzione solida, senza fronzoli.

La versione che vi proponiamo è quella a tre cabine e un bagno: la barca è del 2004 ed è visibile a La Spezia, in Liguria. Tra le tante dotazioni, ha anche il bowthruster per manovrare facile in spazi ristretti.

UN GRANDE CLASSICO FIRMATO SANGERMANI

La quarta delle barche usate che vi mostriamo è vero e proprio gioiello classico. Stiamo parlando del Mania 35 (10,60 x 3,10) sloop in vetroresina costruito da Nordcantieri su progetto di Sangermani.

La storia del Mania è curiosa: il prototipo era stato disegnato da Cesarino Sangermani ed era ideato per regatare con venti leggeri. Contenere i pesi, questo era stato il “diktat” del progetto. E in effetti, fu un progetto azzeccato, perché vinse quasi tutte le regate a cui partecipò, confermando il grande talento del costruttore/progettista ligure. Fu allora che i fratelli Nicolotti, titolari della Nordcantieri, si innamorarono della barca e decisero di produrla in serie, creando, di fatto, la risposta italiana agli Swan.

Lo scafo era in vetroresina, il ponte in teak e finiture interne curate nei minimi dettagli: certo, pesava un poco di più del prototipo iniziale, ma si trattava di un prodotto di tutto rispetto Made in Italy. Molto divertente con vento medio, orziera.

Il modello che vi proponiamo, “Magia II”, è visibile a Viareggio, in Toscana: è del 1972. Ha avuto un unico proprietario ed è completa di ogni dotazione, con tanto di generatore Mase e salpancora elettrico. Anche qui, il prezzo è molto interessante…

LINEE MORBIDE, CROCIERA TRANQUILLA

Chiudiamo la rassegna di barche usate con un Bavaria 36 Cruiser (11,40 x 3,60 m). Un modello di grande successo per Bavaria, tanto da decidere di riaggiornarlo e rimetterlo in produzione dopo tanti anni. Quello di cui vi parliamo è però l’originale progettato dallo studio J&J Design.

Una barca dalle linee molto morbide, caratterizzata dalla poppa semi aperta e da slanci di prua e poppa che la rendono gradevole all’occhio. Internamente il livello delle finiture è buono e la volumetria importante, grazie anche a una tuga piuttosto lunga che termina ben a prua dell’albero. Carena “tranquilla” ma in grado di offrire anche discrete performance a vela.

Il modello che vi proponiamo è del 2003, visitabile in Friuli Venezia Giulia: in buone condizioni generali, è dotato di avvolgifiocco elettrico e negli ultimi tre anni è stata sostituita la batteria motore e quelle dei servizi, il gioco di vele ed è stata rifatta la gommatura del teak.

E.R.

