Salerno Boat Show, dal 2 al 10 ottobre al Marina d’Arechi

Aperte le iscrizioni per la Quinta edizione del Salerno Boat Show, che si svolgerà a Marina d’Arechi dal 2 al 10 ottobre 2021.

È possibile scaricare la domanda di partecipazione direttamente dal sito www.salernoboatshow.com, oppure contattando la segreteria dell’evento allo 089 2788826 o su info@salernoboatshow.com.

Nella sezione “diventa espositore” sono disponibili tutte le informazioni utili sugli spazi disponibili e le modalità di partecipazione.

Salerno Boat Show, le novità

“Grazie all’entusiasmo che abbiamo registrato in queste ultime settimane” ha commentato la Marine Manager Anna Cannavacciuolo “abbiamo deciso di andare avanti e lavorare fin da subito all’organizzazione del nuovo Salerno Boat Show. Vogliamo che sia un’edizione speciale, che rappresenti un’occasione importante di crescita e sostegno per le imprese della nautica ma anche un messaggio positivo che riporti il mare al centro del dibattito nazionale.

È proprio questo il momento per mettere insieme cantieri, dealer, operatori, aziende del settore nautico e dell’indotto e i tantissimi appassionati che fanno dell’Economia del Mare uno dei principali motori del Paese e in particolare del Centro-Sud Italia”.

Nuova la grafica che accompagnerà la quinta edizione.

L’immagine del 2021 trae ispirazione dell’idea di una festa del mare, presentando l’evento come un momento di gioia, vivacità e movimento, un’occasione di aggregazione per tutti coloro che amano il mare, siano essi operatori del settore o semplici appassionati.

Le barche stilizzate, su cui sventolano bandiere colorate, esprimono uno dei punti di forza dell’evento: un’esposizione che si sviluppa soprattutto a mare, la naturale vetrina per le vere protagoniste della manifestazione, con la possibilità di effettuare prove direttamente in acqua.

I colori di cui si compone l’immagine evocano le tonalità di cui si tinge Marina d’Arechi al tramonto, uno dei momenti più suggestivi che regala la location del Salerno Boat Show.

Nuovo anche il sito web, reso più leggero e facile da consultare. Uno strumento in più per mantenersi aggiornati sugli sviluppi e le novità dell’evento, in maniera semplice, immediata e divertente!

La quinta edizione sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, nei due fine settimana del 2-3 e 9-10 ottobre ovviamente nel pieno rispetto delle norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria. Durante la settimana gli espositori potranno incontrare su appuntamento la loro clientela in totale tranquillità.

Ad essere presenti cantieri, dealer, broker, i vari marchi legati al settore dell’accessoristica nautica e dell’abbigliamento tecnico, gli operatori del settore afferenti ai servizi complementari, senza tralasciare l’esposizione delle imbarcazioni a terra e a mare, con possibilità di effettuare prove in acqua, le eccellenze campane e le tante sorprese.

www.salernoboatshow.com

