A 81 anni ha girato il mondo in barca da solo. Per l’undicesima volta!

Forse non lo avete mai sentito nominare. Eppure l’australiano Jon Sanders è da molti considerato il più grande marinaio vivente, alla stregua dei grandi miti del passato. E diciamocelo, i traguardi raggiunti sono dalla sua parte.

Ha da poco completato, a 81 anni, la sua undicesima circumnavigazione del mondo in barca con il suo Perie Banou II, uno Sparkman&Stephens 39: 450 giorni in mare partendo e arrivando a Perth, con tanto di stop forzato di 90 giorni per la pandemia ai Caraibi. “Restare a casa? Non potrei proprio. Per fare cosa poi?”, aveva detto prima di partire…

Ecco alcuni dei record di Jon Sanders, giusto per capire il personaggio:

– Ha percorso navigando senza scalo, senza assistenza e in solitario la più lunga distanza di ogni tempo: 71.023 miglia nautiche

– 5 circumnavigazioni non-stop

– 5 passaggi di Capo Horn (uno est-ovest e quattro ovest-est)

– 4 volte ha doppiato i cinque grandi capi del Sud

– 1 circumnavigazione est-ovest

– 5 circumnavigazioni ovest-est

– è l’unico ad aver completato 6 circumnavigazioni su una barca di meno di quindici metri.

Jon Sanders e la storica impresa dell’88

Un curriculum impressionante (in realtà è addirittura più lungo), impreziosito da una vera perla. Tra il 1986 e il 1988 ha completato un triplo giro del mondo consecutivo e senza scalo (roba da far impallidire Bernard Moitessier). Oltre 71.000 miglia in 658 giorni a bordo del 14 metri Parry Endeavour (oggi conservato al Western Australian Museum, insieme ad altri scafi celebri come Australia II, che nel 1983 strappò per la prima volta la Coppa America agli statunitensi).

Per rompere la monotonia

Il terzo di questi giri del mondo lo ha fatto navigando verso ovest; a chi gli chiese il motivo di questa inversione di rotta, Jon rispose semplicemente: “Per rompere la monotonia…”. Nel 2016, a 77 anni e fresco di un’operazione aveva portato a termine un’altra impresa da Guinnes: completare il decimo giro del mondo a bordo di Perie Banou II.

Ma non si è accontentato del “numero perfetto”. Jon ha mollato gli ormeggi dall’Australia, ancora una volta, nel novembre 2019. Ha doppiato il Capo di Buona Speranza dopo aver attraversato l’oceano Indiano dove ha incontrato venti forti e mare mosso, ai Caraibi si è fermato per la pandemia e poi ha ripreso la sua rotta, passando per il Canale di Panama e attraversando il Pacifico. Ora aspettiamo il suo prossimo giro del mondo!

