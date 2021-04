Checco Bruni entra nel team giapponese per il SailGp

Come si dice “Forza Palermo” in Giapponese? Più o meno dovrebbe fare così フォルツァ・パレルモ ma non sappiamo se Checco Bruni si sia già affrettato a tradurre una delle sue esultanze. Quello che è certo è che il timoniere palermitano si unirà a Team Japan per il prossimo Sail GP, lo ha annunciato lo stesso team. Il suo ruolo sarà quello di flight controller, mentre un’altra new entry del team nipponico, l’inglese Chris Draper, occuperà il ruolo di trimmer dell’ala.

Una nuova avventura velica quindi per Bruni, in attesa di tornare su Luna Rossa dove con ogni probabilità sarà riconfermato. L’obiettivo principale del timoniere resta infatti la Coppa America, me nell’attesa di riprendere i lavori con il sindacato italiano il SailGp è un ottimo modo per non arrugginirsi. Nel team giapponese troverà anche Nathan Outteridge, già suo compagno di squadra nella sfida di Coppa America con Artemis, che qui avrà il ruolo di timoniere.

Il SailGp esordirà a Bermuda il 24 e 25 aprile, poi Taranto il 5 e 6 giugno, Plymouth in Inghilterra il 17 e 18 giugno, poi si vola in Danimarca ad Aarhus il 20 e 21 agosto, Saint Tropez l’11 e 12 settembre, Cadiz in Spagna il 9 e 10 ottobre, prima di volare a Christchurch in Nuova Zelanda il 29 e 30 gennaio 2022, e infine San Francisco negli USA il 26 e 27 marzo 2022.

