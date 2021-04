Questa antivegetativa “biomimetica” è la soluzione definitiva per la tua elica

Soprattutto in questo periodo di “pausa forzata”, avete potuto utilizzare molto poco la vostra barca. Vi sarete resi conto come una buona vernice antivegetativa faccia la differenza ed eviti alla vostra carena di essere ricoperta di incrostazioni.

Tutti si concentrano, appunto, sulle carene e sulle appendici, ma là sotto c’è anche l’elica del vostro motore. Una parte delicatissima che ha bisogno di un trattamento di riguardo, per evitare che possa essere irrimediabilmente danneggiata dal biofouling.

L’antivegetativa per la tua elica pensata da chi produce eliche

Ecco perché non bisogna affidarsi a prodotti “pistola” ma a vernici specifiche pensate per le eliche. Un buon esempio lo trovate alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show, il nostro salone nautico digitale permanente. Si tratta dell’antivegetativa FastBlades e la trovate nello stand di Ewol, noto produttore di eliche ad alta tecnologia.

Analizzando il prodotto, capirete subito come l’expertise di chi fa eliche sia fondamentale per mettere a punto un’antivegetativa efficace: FastBlades è stata testata ben tre anni sull’Open 50 Vento di Sardegna del navigatore Andrea Mura prima di essere lanciata sul mercato.

Il segreto della “biomimetica”

Il suo segreto è racchiuso in un aggettivo: “biomimetica“. Cosa significa? Semplice: la vernice simula le proprietà antiaderenti degli organismi viventi, facendo in modo che le incrostazioni non riescano ad aderire.

Facilissima da applicare con il pennello, non ha biocidi ed è stata creata specificamente per le eliche marine, per gli assi porta-elica e altre parti metalliche sommerse.

Non importa come sia la tua elica: in acciaio inox, in bronzo, in alluminio, in materiale composito, fissa, pieghevole, orientabile. FastBlades va bene sempre. Anche per la verniciatura di linee d’asse, cavalletti per elica e piedi poppieri Sail-Drive.

Per saperne di più su FastBlades

Qui trovate tutte le informazioni su FastBlades e cliccando sui pulsanti “Invia una Mail” e “Contatta su Whatsapp” lo staff di Ewol, con Sergio Moroni e il suo team, chiarirà ogni vostra domanda e dubbio. Poi potete subito acquistarla!

