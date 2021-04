TAG Heuer Vela Cup Med Odyssey, inizia l’avventura!

Sta per partire la TAG Heuer VELA CUP Med Odyssey, la più grande regata nella storia del Mediterraneo.

4600 miglia a bordo di 100 piedi, oltre 50000 partecipanti da ogni parte del mondo. Hai un pc o uno smartphone? E’ semplicissimo partecipare, dal divano di casa tua. Perché la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey sarà interamente on line!

Tramite Virtual Regatta Off Shore (o con l’app), sarà infatti possibile partecipare in modo estremamente semplice ed intuitivo.

Sta per partire la TAG Heuer VELA CUP Med Odyssey, la più grande regata nella storia del mediterraneo.

La TAG Heuer VELA CUP Med Odyssey si rivolge a tutti gli amanti del mare, di tutto il mondo. Che tu sia un marinaio di lungo corso, o abbia zero esperienza a bordo, navigare la tua barca alla Med Odyssey è alla portata di tutti perchè timone e vele sono a portata di clic!

Potrai partecipare anche tu, sfidando più di 50.000 barche e sķipper provenienti da tutto il mondo, direttamente dal tuo computer, tablet o smartphone. La TAG Heuer VELA CUP Med Odyssey è infatti completamente in virtuale, e si svolgerà sulla piattaforma Virtual Regatta Offshore, e ora ti spieghiamo perchè sarà una avventura imperdibile.

Vivrai l’emozione di essere skipper di una superbarca. Il Maxi 100 piedi, un bolide ad altissima tecnologia, che abbiamo scelto e riprodotto in 3D nei minimi dettagli per regalarti una esperienza di regata di altura realistica.

Timonare, cambiare le vele, impostare la rotta è veramente facilissimo, il gioco Virtual Regatta Offshore è intuitivo e accattivante.In più il gioco sarà disponibile, in esclusiva per la TAG Heuer VELA CUP Med Odyssey, tradotto in Italiano.

TAG Heuer VELA CUP Med Odyssey partirà da Genova il 15 Maggio 2021 e si concluderà a Cagliari. La rotta passa dalle Baleari per raggiungere Tarifa e superare le colonne d Ercole. Raggiunto l’Oceano Atlantico, l’obiettivo è Madeira, e una volta doppiata l isola, si rivive l’ emozione di passare lo stretto di Gibilterra. Poi si attraversera tutto il Mediterraneo meridionale, passando Malta, per andare a doppiare Creta, e dopo aver costeggiato le isole greche si fa rotta verso la Sicilia, per rietrare in Tirreno e raggiungere e la linea di arrivo a Cagliari.

Moltissimi premi per i primi classificati tra cui due orologi TAG Heuer Acquaracer, e poi per tutti, ogni giorno, la possibilità di esser protagonisti nelle dirette di VELA che seguiranno l’evento LIVE.

Le iscrizioni alla TAG Heuer VELA CUP Med Odyssey apriranno il 01 Maggio 2021, seguite i nostri social, il gruppo facebook dedicato: Tag Heuer Vela Cup Mediterranean Odyssey, il canale Instagram e vi spiegheremo come iscriverti gratuitamente e come partecipare!…Stay Tuned