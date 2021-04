VIDEO “La vela è inclusione”. Parla Simone Camba, finalista del Velista dell’Anno TAG Heuer

Così la vela diventa un mezzo di inclusività. Nella prima puntata del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition, andiamo a conoscere il primo dei candidati finalisti. Simone Camba.

Ancora prima della Serata dei Campioni, il 24 aprile alle 21.30, abbiamo una certezza. Il premio TAG Heuer Most Voted, che va al candidato che ha saputo raccogliere più voti sommando le due fasi di votazione. Si tratta del poliziotto cagliaritano Simone Camba (13.418 voti, il più alto numero della storia del Velista dell’Anno TAG Heuer), che con la sua associazione New Sardiniasail utilizza la vela come mezzo di recupero e riscatto sociale.

GUARDA SUBITO L’INTERVISTA A SIMONE CAMBA

Ragazzi con problemi giudiziari o famigliari, migranti, poveri. Lui fa di tutto per trasformarli in marinai e dar loro un futuro, anche professionale. Cercate sul nostro sito le storie di Efisio e Andrea, recuperati grazie alla vela o di Yahia, fuggito dalla miseria del Niger e ora velista di talento.

Perché Il Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 è imperdibile

Un Velista dell’Anno TAG Heuer imperdibile: vi abbiamo chiesto di votare chi, tra i 100 velisti più significativi degli ultimi 30 anni selezionati dalla redazione, fosse quello che vi ha più emozionato. Dopo 120.000 voti avete stabilito voi la top ten (anzi, 10+1 per un pari merito), e da domani andremo a conoscere tutti i finalisti nel dettaglio con le nostre interviste, ogni giorno alle 13 sui nostri canali.

Chi vincerà lo scoprirete soltanto il 24 aprile alle ore 21.30, quando andrà in onda la Serata dei Campioni e quando a tutti i vincitori consegneremo dei preziosi cronografi TAG Heuer Aquaracer….

Che il Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition abbia inizio!

Ecco il nostro palinsesto da domani alla serata dei Campioni!

14 aprile, ore 13 – Benvenuti agli Oscar della Vela!

15 aprile, ore 13 – Simone Camba

16 aprile, ore 13 – Giancarlo Pedote

17 aprile, ore 13 – Rebecca Geiger

18 aprile, ore 13 – Andrea Baldini

19 aprile, ore 13 – Marta Magnano

20 aprile, ore 13 – Luca Bassani

21 aprile, ore 13 – Paul Cayard

22 aprile, ore 13 – Pietro Sibello, Checco Bruni

23 aprile, ore 13 – Patrizio Bertelli (ospite speciale: Marco Tronchetti Provera)

24 aprile, ore 21.30 – Serata dei Campioni

