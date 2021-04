Il paese dei balocchi del velista si chiama Boatique

Centinaia di prodotti e continui nuovi arrivi (alcuni sono già dei bestseller), accessori top per voi e la vostra barca selezionati e raccontati dai nostri esperti. Una “user experience” semplice, molteplici possibilità di pagamento ritagliate sulle vostre esigenze.

La Boatique, il neonato store ufficiale del nostro salone nautico digitale permanente Milano Yachting Week – The Digital Boat Show, non poteva partire meglio.

COME FUNZIONA LA BOATIQUE

Navigarla, come dicevamo, è semplicissimo: una volta approdati sulla homepage potrete esplorare subito i prodotti più popolari e cool del momento, oppure avventurarvi in una delle tre macrosezioni dello store.

Nella sezione per la barca trovate i migliori prodotti e accessori per la vostra ‘amata’, dall’ancoraggio alle bandiere, al pronto soccorso all’elettronica, dai water toys all’ormeggio. Nella sezione per te invece vi aspetta una selezione dei migliori capi per lui, lei e persino per i vostri amici a quattro zampe da portare a bordo, oltre che occhiali, coltelli prodotti per la pesca, le dotazioni personali e chi più ne ha più ne metta.

Non è finita qui: nella sezione gadget potrete avere i prodotti esclusivi a marchio Giornale della Vela: l’immancabile maglietta, i cappellini, tazze, borracce, borse e sacche realizzate con vele riciclate e molti altri “must have” ordinabili solo online sul nostro store. Tra i tantissimi prodotti della Boatique ci sono anche quelli, ovviamente, degli espositori della Milano Yachting Week.

Noi vi consigliamo, proprio come fareste in una fiera reale, di visitare prima gli oltre 70 espositori (e 300 tra barche, accessori, servizi), poi di godervi una delle tante interviste e clinic nell’area eventi della MYW e infine visitare la nostra Boatique per scoprire le ultime offerte e le novità appena arrivate sullo shop digitale.

SCONTI (E CHE SCONTI!) PER TUTTI

Adesso vi spieghiamo perché conviene iscriversi subito alla Boatique con la vostra email (basta andare su “accedi” in alto a destra nella homepage per accedere in pochi clic): semplice, avrete accesso a una marea di sconti, dal 10 fino 40%. Non stiamo parlando di spiccioli: vi facciamo un esempio. Se non siete iscritti la passerella gonfiabile che diventa un SUP (uno dei bestseller dello store) ha il costo pieno di 1.132 euro. Per chi si iscrive viene applicato uno sconto del 30% e la pagate soltanto 793 euro, ovvero 339 euro in meno!

Oppure, un set di posate da barca in acciaio inox (sei forchette, cucchiai, coltelli e cucchiaini) vi costeranno 34 invece che 58 euro (il 40% in meno). Queste sono soltanto alcune delle tante occasioni imperdibili che scoprirete solo “loggandovi” nella Boatique. Ma gli sconti non sono soltanto l’unico motivo: se vi iscrivete riceverete via mail le migliori offerte, i codici promo temporanei e soprattutto resterete sempre informati su tutte le novità della Boatique.

Qui sotto abbiamo selezionato per voi alcuni dei bestseller che potrete acquistare velocemente e in modo sicuro sulla nostra Boatique. Cosa state aspettando? Potrete accedervi anche dalla Milano Yachting Week cliccando sul padiglione Boatique nella mappa principale del nostro salone nautico digitale permanente. Buona spesa!

CINQUE BESTSELLER DALLA BOATIQUE DELLA MILANO YACHTING WEEK

LA POLO DEL GDV

Nella sezione “gadget” sono tanti i capi logati Giornale della Vela: come la polo in tessuto Jersey liscio 100% cotone. Prezzo: 19,49 euro. La trovi qui

LA TAZZA GIUSTA

Trovate la nostra esclusiva tazza in ceramica (capienza 325 ml) nella sezione “gadget” della Boatique, disponibile nei colori nero e rosso. Prezzo: 15,49 euro. La trovi qui

SACCA “RICICLATA”

Dalla collaborazione con Rivelami è nata la sacca del marinaio prodotta dalle vele riciclate. Un accessorio imperdibile che sta andando a ruba. Prezzo: 129 euro. La trovi qui

ECO E GALLEGGIANTI

Uno dei prodotti più venduti, nella sezione “per te” è l’occhiale eco Zen, prodotto dal compensato marino ricavato dalle barche Prezzo: 105 euro. Lo trovi qui

Questa passerella gonfiabile da barca la stivi dove vuoi e, se ci aggiungi le pinne in dotazione, diventa un sup. Prezzo: 792 euro (per gli iscritti alla Boatique). La trovi qui