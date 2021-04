Roma per Tutti: Kuka 3 vince tutto, in arrivo anche Scheggia

Va al Cookson 50 Kuka 3 di Franco Nieggeler la vittoria in tempo reale, e anche in compensato Irc e Orc, della Roma per Tutti, la regata offshore da Riva di Traiano a Lipari e ritorno. Un successo costruito soprattutto subito dopo il passaggio delle Eolie, quando il Cookson è andato incontro al fronte per andare ad agganciare il nordovest in arrivo e tirare una spettacolare layline mure a sinistra di oltre 200 miglia.

Questo il report inviatoci da bordo di Kuka 3 da parte di Lamberto Cesari a proposito delle ultime 24 ore di regata:

“Finalmente si corre! Trovato il sud abbiamo issato l’A2 e finalmente macinato un po’ di miglia dopo la lenta giornata di ieri. Qualche ora a 15 nodi di velocità e il Kuka3 mostra i muscoli e un po’ di sano divertimento correndo verso il fronte che precede il mistral. Ora siamo in questa transizione instabile con il vento a girato nord-est e navighiamo mure a dritta per trovare il maestrale che ci porterà a casa. Tante miglia fatte, 150 all’arrivo…Che spettacolo! dopo un paio di ore di bolina mure a dritta nella notte finalmente abbiamo virato per quello che sarà un lungo ultimo bordo mure a sinistra. il mistral dai 12 nodi dell’alba è passato a 20, onde di oltre due metri e Kuka3 vola sulle onde a 60 gradi al vento sotto J3 e una mano. Sole, cielo terso e uno spettacolo in coperta, un po’ meno comodo il riposo sotto coperta….ma le miglia che ci separano dall’arrivo diminuiscono velocemente, dovremmo riuscire ad arrivare con le ultime luci del giorno”.

Alle spalle di Kuka 3, in tempo reale e con ogni probabilità anche in tempo compensato, dovrebbe piazzarsi lo Swan 42 Scheggia di Nino Merola in arrivo a Riva di Traiano, con a bordo anche l’oceanico Alberto Bona e la velista della nazionale Nacra 17 Cecilia Zorzi. Più lontano dall’arrivo il resto della flotta e i concorrenti della Per Due, attesi in serata a Riva di Traiano.

TRACKING QUI

