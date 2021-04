La nuova vita del Meteor, l’immortale barca per tutti

Ha visto la luce nel 1968. Nel mondo ce ne sono 1.500. In Italia, dove è nato, c’è un’agguerrita flotta. Ma rischiava di estinguersi. Stiamo parlando del Meteor, una barca con piccola cabina lunga 6 metri disegnata dall’olandese Van De Stadt, che continuerà ad essere prodotto grazie alla passione di Gigi Faliva al confine tra Liguria e Toscana, ad Aulla alla Tecnoresine.

Il Meteor così manterrà il record mondiale della barca di serie cabinata più longeva della storia, in produzione da ben 53 anni. La storia del salvatore del Meteor Faliva è esemplare. Coinvolto da tre istruttori del circolo Erix di Lerici, dove risiede, Gigi partecipa alla ristrutturazione di un vecchio Meteor. Se ne innamora, contatta il costruttore precedente, Nautica Lodi di Luino, e così nasce il progetto di costruire i Meteor.

Faliva intende garantire anche assistenza ai Meteor naviganti che in Italia sono centinaia, radunati nella storica associazione Assometeor (www.assometeor.it) che ha ben 11 flotte distribuiti in tutta Italia. Il sogno di Faliva è di rendere il Meteor la barca alla portata di tutti coloro che vogliono imparare ad andare a vela e, magari possedere poi una barca senza spendere troppi soldi. Ma anche far diventare il Meteor la barca che coinvolga i giovani, i disabili e sia uno strumento per far diventare la vela un lavoro.

